Sps: fiera rimandata al 2022 a Parma, quest'anno solo versione online

Per assicurare una manifestazione in sicurezza, in accordo con espositori e partner, Sps Italia, la fiera per l’automazione e il digitale nell’industria, slitta al 2022.

Si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2022 a Parma. «Siamo alla vigilia di quella che riteniamo possa essere una reale ripresa - afferma Donald Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia -. Nonostante le nuove disposizioni ne consentano lo svolgimento, per senso di responsabilità verso il network di Sps Italia, abbiamo deciso di rimandare l’evento fieristico al prossimo anno, lasciando la possibilità ai nostri espositori e visitatori di pianificare la partecipazione in presenza in un contesto di fiducia e maggior certezza».

Intanto si lavora alla seconda edizione di Sps Italia Digital Days, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio di quest'anno sulla piattaforma digitale Contact Place. «In questi mesi abbiamo intrapreso un percorso digitale che successivamente diventerà collaterale alla manifestazione - spiega Francesca Selva, Vice President Marketing& Events Messe Frankfurt Italia - ma che oggi riteniamo strategico per restare vicini al mercato insieme ai nostri espositori».