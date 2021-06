Vendere online": webinar della Camera di commercio di Parma

Prosegue il ciclo di formazione gratuita rivolta a imprese e lavoratori organizzato dal PID Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Parma, all'interno del progetto Eccellenze in Digitale. Mercoledì 9 giugno, dalle 11.00 alle 13.00, durante il webinar "Vendere online grazie ai market place e oltre", i partecipanti impareranno strategie e strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti.

Queste le tematiche: contesto e intro strategica: perché e quando utilizzare anche le piattaforme di market place per vendere i propri prodotti; panoramica su alcuni dei più noti market place su cui una Pmi può veicolare, promuovere e vendere i propri prodotti; focus su opportunità e dinamiche di funzionamento offerte dalla piattaforma Google Shopping; focus su piattaforme generaliste: opportunità e dinamiche di funzionamento offerte dalle piattaforme (Amazon vendor e seller, E-Bay, AliExpress); focus su piattaforme per l'artigianato (Etsy, Westwings); focus su nuove forme di consegna a domicilio e/o apertura a nuove tipologie di prodotto (www.iorestoacasa.delivery, Wetaxi Delivery, Glovo, etc.); social commerce: come vendere su FB e IG tramite catalogo e Instagram Shopping.

La Camera di commercio crede da sempre nel progetto Eccellenze in digitale, al quale lavora dal 2015 insieme a Google e Unioncamere, supportando le imprese a scoprire il web, gli strumenti digitali e l'utilità di esser sulla Rete. Quest'anno è finanziato da Google.org e permette alle aziende di formare gratuitamente gli imprenditori e il proprio personale, aumentando le competenze digitali, fondamentali in questo periodo complesso.

A chi è rivolto? A tutti i lavoratori: dall'amministratore a chi si occupa di comunicazione, fino ad arrivare ai dipendenti interessati agli strumenti web, ai tirocinanti e ai collaboratori aziendali. Non è necessario essere iscritti alla Camera di commercio per poter partecipare.

Iscrizioni: la partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite apposito form online entro e non oltre le 13.00 di martedì 8 giugno 2021 a questo link: https://bit.ly/webinarEiDParma. Tutte le info sul sito www.pr.camcom.it, email: pid@pr.camcom.it, tel. 0521 210247.