Orario estivo di Trenitalia: 7 Frecciargento «no stop» per Milano

La variazione più importante riguarda i collegamenti veloci con Milano: sono stati ripristinati alcuni treni Frecciargento che collegano Milano alla costa adriatica. Aggiunti a quelli che erano rimasti in servizio durante l’emergenza sanitaria, ecco gli orari delle partenze da Parma di questi treni che, percorrendo la linea dell’Alta Velocità a 250 chilometri all’ora, raggiungono il capoluogo lombardo in 47 minuti (cinque treni) o in 48 (i restanti due): 8.07, 9.07, 12.07, 16.07, 17.07, 18.07, 23.07. Al ritorno, le partenze da Milano per Parma sono alle 8.05, 11.05, 12.05, 14.05, 16.05, 19.05, 20.06. Diversamente da prima, quando alcuni di questi treni fermavano a Piacenza e a Milano Rogoredo, adesso tutti non effettuano fermate intermedie tra Parma e Milano Centrale. Fino all’inizio di luglio i treni Frecciargento delle 9.07 da Parma e delle 20.06 da Milano sono sospesi in alcuni giorni della settimana.

È confermato il collegamento Frecciarossa per Roma, con partenza da Parma alle 7.05 e arrivo alle 10.35 nella capitale; al ritorno partenza da Roma alle 19.50 e arrivo nella nostra stazione alle 23.12. Sostanzialmente confermati tutti i treni regionali della linea Milano-Bologna. Come tutti gli anni, con l’orario estivo vengono effettuati diversi treni regionali in più per la riviera romagnola nei fine settimana e nei periodi di maggior movimento di viaggiatori. Sulla linea Parma-La Spezia per diverse settimane sono previsti lavori di manutenzione straordinaria che comporteranno la soppressione dei treni tra Berceto e Pontremoli, che verranno sostituiti da bus; le modifiche agli orari e le sostituzioni con gli autobus sono state concordate da Trenitalia con le organizzazioni dei pendolari.

David Vezzali