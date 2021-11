Piccola Industria: l'imprenditore parmigiano Baroni eletto presidente

L’imprenditore Giovanni Baroni, fondatore e amministratore delegato di X3Energy di Parma, è il nuovo presidente per il biennio 2021-2023 della Piccola Industria di Confindustria. E’ stato eletto oggi dal Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria e subentra a Carlo Robiglio che cede il testimone a fine mandato. Baroni, come leader della 'Piccola Industria', entra anche di diritto nella squadra del presidente Carlo Bonomi come vicepresidente di Confindustria.

Giovanni Baroni arriva al vertice della Piccola Industria - una delle principali dorsali di Confindustria: rappresenta oltre il 90% delle imprese associate a via dell’Astronomia - da presidente Piccola Industria dell’Emilia-Romagna e delegato per Energia sostenibile ed Economia circolare nella Piccola Industria nazionale. E’ stato eletto oggi nuovo presidente dal Consiglio Centrale Piccola Industria. Nato a Parma, laureato in Ingegneria Civile, coniugato con due figli, è fondatore e amministratore delegato di X3Energy e ricopre ruoli in diverse partecipate appartenenti al gruppo. Nata nel 2010 e attiva nel settore energetico, in particolare in impianti e servizi per l’efficientamento energetico, la società opera anche nella realizzazione e gestione di impianti per la distribuzione stradale di metano e biometano compresso in Italia e negli Stati Uniti. Baroni è anche membro del Consiglio Generale di Confindustria, del Comitato Tecnico Energia di Confindustria. Dal 2017 ad oggi è stato presidente del Comitato Piccola Industria dell’Emilia-Romagna. Dal 2014 al 2018 è stato presidente del Comitato Piccola Industria dell’Unione Parmense degli Industriali.