Cinque stelle ai ferri corti verso il voto in Emilia

La travagliata decisione sulle prossime elezioni regionali segna l’ennesima lacerante spaccatura dentro il Movimento 5 Stelle. E’ già finita la debole unità interna costruita sul fatto che, piuttosto delle elezioni, andavano bene pure il Conte 2 e il traballante accordo con il Pd. Ma il Movimento non è solo dilaniato dalle divisioni, è anche senza una guida credibile con Luigi Di Maio, che è stato sconfessato dalla base, e Beppe Grillo, che non pare più in grado di tenere sotto controllo la sua creatura.

Al di là del destino del Movimento, che non pare proprio roseo, tutti oggi si interrogano su quali saranno le conseguenze di una corsa solitaria dei Cinque stelle alle elezioni regionali. In Emilia Romagna, si complicano gli scenari per il governatore uscente Bonaccini e per il Pd che speravano, se non proprio in un’alleanza con il Movimento, almeno in un tacito accordo di desistenza, anche se è bene ricordare che in Emilia lo zoccolo duro dei «grillini» è da sempre anti Pd. In una corsa solitaria è probabile che il Movimento 5 Stelle venga stritolato nella competizione fra Lega e i Dem, proprio qui dove nel 2010 aveva ottenuto i suoi primi consiglieri regionali e due anni dopo aveva eletto Federico Pizzarotti, il suo primo sindaco in un capoluogo di provincia. Si vedrà la mattina del 27 gennaio. Ma, già prima dell’esito del voto, con un movimento in questo stato e sempre più ai ferri corti con il Pd, non si annuncia un gran periodo per il premier Conte e per il suo governo.



