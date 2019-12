Italiani in cerca dell'uomo forte? Colpa di leader scadenti

La quotidianità politica fatta di scontri e polemiche, annunci e retromarce, promesse e ripensamenti, decisioni che evaporano nel giro di poche ore. Incapacità di decidere. Incertezza. Strategie di piccolo cabotaggio. E questa inaudita situazione, unica nei parlamenti dell’Occidente: le tre principali forze - Lega, Pd e M5S - che nell’arco di venti mesi hanno governato cambiando colore. Dal governo gialloverde a quello giallorosso. Un governo ‘’di destra’’ e un governo ‘’di sinistra’’. Presieduti dallo stesso premier, sopraffatto dai dissidi tra gli alleati, troppo distanti tra di loro. Quel che si decide la mattina, a sera è tutt’altra cosa. La politica ridotta a propaganda mediatica: uno scritto sul social - un “post” -, un dibattito in tv, interviste a ripetizione. E tutto in fretta e furia, tutto gridato, all’insegna della ricerca di suscitare emozioni mediante proclami anziché indicate le concrete possibilità di risolvere i problemi. Mai come adesso la politica italiana è ferma impantanata nella palude. Nessuna meraviglia pertanto che in questa situazione la metà degli italiani sia nell’attesa messianica dell’Uomo Forte in grado di risolvere i problemi persino ignorando il Parlamento. Cercasi Superuomo al quale affidarsi, al quale dare carta bianca. Nel frattempo i governi girano a vuoto, il quadro politico si sta frantumando giorno dopo giorno. Il governo è sotto schiaffo persino dalla maggioranza che lo sostiene. Matteo Renzi parla una lingua diversa da quella di Zingaretti e pone addirittura degli aut-aut al premier.

Di Maio deve guardarsi alle spalle da oppositori interni e a sua volta vuole condizionare il presidente del Consiglio. Matteo Salvini spara a palle incatenate contro il premier e l’ex alleato con i quali sosteneva fino a ieri di aver fatto cose fondamentali per il Paese. La sondaggite è una pandemia. Ciascuno sembra muoversi cercando di collocare se stesso in una posizione il più elettoralmente appetibile.Se occorre, formando un movimento «personale». Il panorama è questo: Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia in simbiosi con Matteo Salvini. Blocco di destra. Giovanni Toti con «Cambiamo». Berlusconi senza più vento nelle vele naviga a vista al traino di Salvini, ma si dice sicuro di avere il consenso dei moderati del «centro». Presto Forza Italia sarà fagocitata da Salvini e nascerà un partitino capeggiato da Mara Carfagna. Questi pure sognano il voto del «centro» moderato. Al quale vuol attingere anche Calenda che ha formato il suo gruppo staccandosi dal Pd. E Renzi? E’ sicuro di far man bassa dei voti «di centro’». Il Pd di Zingaretti? Intende rifondare la sinistra, ma con una politica moderata che possa piacere anche al «centro». Lo spettacolo è sconfortante. Ogni giorno si parla di caduta del governo, ma in realtà nessuno vuole andare a votare in fretta: ci sono problemi enormi da risolvere. Chi ha voglia di affrontare la realtà così conplessa? Meglio vivacchiare in attesa di una nuova legge elettorale. L’ennesima. Che con questa frammentazione nella quale ciascuno avrà il potere di veto uscirà di taglio proporzionale. E saremo daccapo. Più che comprensibile che metà degli italiani sognino l’Uomo Forte.

editoriale