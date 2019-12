Non voltiamo le spalle al senso delle istituzioni

Quando negli Stati Uniti viene suonato l’inno nazionale, i presenti si volgono verso la bandiera a stelle e strisce più vicina, perché rappresenta tutti loro. Nel Regno Unito la regina è essa stessa lo Stato ed è l’unico simbolo verso il quale è lecito guardare quando risuonano le note di «God save the queen».

In Italia, invece, nonostante i cinque minuti di applausi riservati sabato al presidente Mattarella alla prima della Scala, l’intero pubblico non si è fatto scrupolo di voltargli le spalle appena ha iniziato a risuonare l’inno di Mameli: l’istinto di girarsi dalla parte da cui proviene la musica per guardare inutilmente un sipario chiuso ha prevalso sul senso civico che suggerirebbe di rivolgersi verso chi le istituzioni le incarna.

Un’ovazione da talk show si è presto dissolta in un’indifferenza che è culturale più che di protocollo. È una questione di forma, è vero, che però rivela molto di come in Italia ancora si considerino lo Stato e i suoi simboli, con le inevitabili conseguenze che ciò comporta sulla qualità della vita pubblica.

D’altra parte, se certe cose non te le insegnano a scuola e se gli esempi di cui siamo circondati vanno nella direzione opposta rispetto alla salvaguardia delle istituzioni e all’integrità dei comportamenti verso la cosa pubblica, non ci si può aspettare altro che un’ordinaria noncuranza verso chi rappresenta tutti noi, che poi alla fine è noncuranza verso la collettività e l’organizzazione civile che si è data.

francesco.bandini@gazzettadiparma.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale