All'Europa serve un'economia sociale

I due importanti discorsi di Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione Europea, alla seduta plenaria del Parlamento Europeo e la prima conferenza stampa della neo presidente della Bce. offrono importanti spunti di riflessione. Ma prima di entrare nel merito di questi due interventi vogliamo ricordare due aspetti dell’Unione Europea purtroppo non messi in adeguato risalto.

Il primo aspetto è relativo al riconoscimento, nel 2012, del premio nobel per la pace all’Unione Europea. È la conferma dell’importanza dell’Unione Europea di aver consentito dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi un lungo periodo di pace.

L’altro aspetto è l’indicazione, da parte della Commissione Europea, nel novembre 2014, di 10 punti programmatici; in questo nostro articolo richiamiamo solo il primo: un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e agli investimenti.

In sintesi, consolidata la pace nel nostro continente occorre un salto di qualità sui temi del lavoro e della crescita, con un impegno serio in grado di dare un ruolo adeguato all’Europa a livello internazionale.

Dopo anni di austerity che fine ha fatto il primo dei dieci punti programmatici? È qui che, a nostro avviso, si inseriscono i due importanti discorsi di von der Leyen e di Lagarde. Già Mario Draghi e la stessa Lagarde hanno affermato che i paesi che hanno un bilancio pubblico che lo consente (quali Germania e Olanda) devono investire; a maggior ragione la Germania che è in stagnazione.

Dall’intervento della Presidente della Commissione Europea ricaviamo alcuni elementi di indirizzo sul tema degli investimenti per il Green Deal Europeo che, se riempiti di contenuti attuativi, potrebbero essere importanti per la ripresa economica. Il Green Deal Europeo “contribuirà a ridurre le emissioni e al tempo stesso creerà occupazione”, dice von der Leyen. Certo la sfida nell’economia verde prevede ingenti investimenti nella formazione, nell’innovazione, nella ricerca ed in ogni campo dell’attività produttiva, dall’edilizia all’industria alle infrastrutture. E la spinta deve venire dagli investimenti pubblici che trascineranno quelli privati. La Bei sta orientando la sua strategia sui temi ambientali e su quelli climatici, mettendo in campo finanziamenti per una transizione graduale ma continua dei modelli industriali.

L’altro campo in cui è importante attivare investimenti pubblici e privati è quello della digitalizzazione, che costituisce una sfida a cui l’Europa non si può sottrarre, in modo da dare al sistema delle imprese una adeguata capacità competitiva. La visione strategica è chiara, ma diverrebbe inutile se non fosse seguita da un consistente piano di investimenti pubblici dell’Unione Europea e dei singoli Stati. E la Lagarde cosa ha detto di nuovo nella sua conferenza stampa?

L’aspetto più interessante riguarda la revisione strategica che allargherà l’attenzione, a partire dal mandato della stabilità dei prezzi, ad altri temi quali il cambiamento climatico e la crescente diseguaglianza nell’economia. L’assonanza sui temi del cambiamento climatico con la Presidente della Commissione è puramente casuale? Non lo sappiamo anche se rileviamo che è comunque importante che sia presente proprio per quanto dicevamo in precedenza sul piano di investimenti per la green economy. A nostro modesto avviso gli stimoli all’economia devono venire sia dal lato dell’offerta, come sono appunto gli investimenti, che dal lato della domanda, agendo sulla politica fiscale per ridurre la diseguaglianza economica di cui parla Lagarde. Non sappiamo se si aprirà una nuova stagione nella politica economica dell’Europa, ma possiamo senz’altro affermare che oggi la pace raggiunta si coniuga con lavoro, giustizia sociale e investimenti. E’ questa la vera economia sociale di mercato a cui l’Unione Europea dovrebbe, anzi, deve ispirarsi.



