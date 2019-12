Impeachment: lo scontro si fa ancora più duro

Trump è ufficialmente un presidente «impeached», cioè sotto accusa. Prima di lui era successo solo ad Andrew Johnson nell'Ottocento e Bill Clinton alla fine del secolo scorso. Richard Nixon, invece, si dimise prima di essere messo sotto accusa. L'impeachment è stato deciso dalla Camera dei rappresentanti con un voto che ha seguito esattamente i rapporti di forza tra i democratici (che hanno la maggioranza) e i repubblicani. Solo tre deputati dem hanno votato a favore di Trump che è stato accusato di «abuso» di potere e «ostruzione della giustizia».

In parole povere il presidente è stato rinviato a giudizio. Ora però la palla passa al Senato dove si svolgerà il vero e proprio processo. E qui i repubblicani - che sono compatti nella difesa del presidente - hanno la maggioranza. È quindi facile prevedere che Trump alla fine sarà «assolto».

Per questo ora i repubblicani premono perché si arrivi al processo in tempi brevi e proveranno a limitare il più possibile la durata del procedimento stesso. I democratici, invece, temporeggiano tentando di ottenere al Senato quelle testimonianze di alto livello che sono state loro negate alla Camera dall'ostruzionismo dei legali del presidente. È difficile che succeda, ma i tempi potrebbero allungarsi. E questo non è un bene per Trump che è sempre più furioso.

Per ora però i risultati sull'opinione pubblica sono scarsi. Il Paese, infatti, è diviso come non mai: spaccato in due fazioni che si detestano. Il che fa presagire una corsa alla Casa Bianca piena di veleni.



