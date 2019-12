Il caso Salvini e la politica delle virate spericolate

Sulla vicenda Salvini-nave Gregoretti ogni opinione è lecita. Si può pensare che il leader leghista abbia fatto solo il proprio dovere quando da ministro dell’Interno si oppose all’ennesimo sbarco di immigrati per contrastare l’inarrestabile traffico di esseri umani; oppure si può considerarlo un crudele sequestratore di poveri derelitti per bieco tornaconto elettorale e, come tale, pretenderne il rinvio a giudizio.

Una cosa però difficilmente si può sostenere: che ciò che Salvini fece da ministro sia avvenuto in difformità rispetto all’orientamento del governo di cui faceva parte. Eppure è proprio questo che vanno dicendo gli attuali governanti, quando prendono le distanze dall’ex alleato spiegando che all’epoca agì autonomamente, poiché la questione non arrivò mai in consiglio dei ministri. Come se non contasse nulla il «no» all’autorizzazione a procedere per la precedente e identica vicenda della nave Diciotti, o l’eloquente silenzio-assenso con cui i 5 Stelle hanno sempre lasciato che il «Capitano» conducesse la crociata anti sbarchi. Ma se anche fosse andata come dicono adesso, che governo sarebbe stato quello che avesse permesso a un ministro di agire indisturbato in spregio alla propria politica, per di più sotto gli occhi di tutti?

Ora, la spericolata virata. Con l’antico errore di voler combattere l’avversario sul piano giudiziario anziché su quello politico. Un errore che non farà che accrescere il consenso attorno a Salvini, esasperando le tensioni in un Paese che di tutto ha bisogno, fuorché di esasperazione.

francesco.bandini@gazzettadiparma.it