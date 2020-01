Il volontariato, patrimonio culturale straordinario

La solidarietà non è solo un valore, ma uno stile di vita. Esprime la cifra etica e civile di una comunità ed è giusto rimarcarlo in un momento speciale come questo avvio di 2020. Parma si appresta a vivere un anno sotto i riflettori, grazie alla sua ricca offerta culturale che rappresenta anche un modo di essere, un elemento distintivo frutto di tradizioni secolari. Cultura è anche condivisione e partecipazione. A Parma sono attive oltre 500 associazioni di volontariato, con migliaia di persone che ogni giorno si prendono cura dei bisogni degli altri, del bene comune, dell'ambiente. Essere una Capitale della cultura significa anche aver alimentato questo esercito silenzioso e trasversale, cuore palpitante di una città aperta e altruista. Più di quanto si immagini. A Natale 1.600 persone hanno impastato anolini per una buona causa, in città sono state allestite tavolate per ospitare senzatetto e famiglie in difficoltà.

Ogni giorno i volontari sono negli ospedali, nelle case di riposo, intervengono nelle emergenze causate dalle calamità naturali, donano sangue, preparano pasti per chi non ha nulla da mangiare, ripuliscono gli alvei dei fiumi, presidiano giorno e notte le sedi della Croce Rossa e della Pubblica Assistenza. O più semplicemente, aiutano gli alunni ad attraversare la strada, trasportano gli anziani ai centri diurni e alle visite mediche. Gesti quotidiani autentici e genuini. Non diamolo per scontato, anche questo è un patrimonio culturale «made in Parma» di cui essere orgogliosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA volontariato

editoriale