Assistenti vocali: davvero ne abbiamo bisogno?

Il video trasmesso nei giorni scorsi in tv è, a dir poco, esilarante. Giovani ipnotizzati dal cellulare che sbattono la testa contro pali della luce, vetrate, porte dell'autobus. A Sassari la «lotta» agli smombie, il neologismo che unisce le parole smartphone e zombie, è iniziata nel 2018. Il comune sardo, primo in Italia, ha deciso di multare i pedoni «distratti» e 300 contravvenzioni in due anni hanno ridotto del 22% il numero di incidenti stradali. Chissà se il nuovo codice della strada ne terrà conto. Certo, per fermare gli smombie al volante bisognerebbe schermare le auto e isolare gli abitacoli, visto che nessun deterrente sembra funzionare. Ma come siamo ridotti? Perennemente chini sul display di un telefonino o di un finto orologio. Per non parlare, poi, degli smart speaker: ma a cosa servono veramente gli assistenti vocali?

I dati di Adobe Digital Insights sono abbastanza sconfortanti: il 70% degli utenti li usa per ascoltare musica, il 64% per conoscere le previsioni del tempo, il 53% per fare domande divertenti, il 47% per effettuare ricerche online (esperienza che può essere assai frustrante). In poche parole, tutti gesti che possiamo compiere tranquillamente con uno smartphone, quello che ci mette in pericolo sulle strade. Non se ne esce.

Se pensiamo alla fatica che è stata risparmiata all’umanità grazie a invenzioni come la lavatrice e la lavapiatti, parlare con Siri è pura «fuffa». Diffidiamo della pubblicità tormentone che vuole farci credere che dire a voce alla tv quale film vogliamo vedere sia un avvenimento entusiasmante.

Assistenti vocali