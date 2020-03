Il Covid-19 ha ribaltato le previsioni sull'economia

Il 2020 era partito bene per l’economia mondiale. L’Oecd, pur in presenza di un rallentamento nel 2019 (una crescita scesa dal previsto 3,9% al 2,9%) era stato ottimista; a gennaio anche il Fondo monetario aveva previsto un riallineamento verso l’alto, senza anticipare la temuta recessione, prolungando così un ciclo positivo lunghissimo.

Poi è arrivato un nuovo coronavirus, Covid-19, e tutto è cambiato. All’inizio è stato sottovalutato; si pensava come qualcosa di simile alla Sars del 2003, che non aveva inciso sull’andamento dell’economia, con un numero di decessi relativamente limitato.

Il nuovo Covid-19 è molto diverso per almeno 4 ragioni.

La prima ragione è quella di essere un virus oggettivamente più pericoloso, perché nuovo e sconosciuto, con un vaccino ancore tutto da trovare. La seconda ragione è che – come la Sars – il virus è partito dalla Cina, la quale ha un peso internazionale ben diverso rispetto al 2003. Oggi la Cina vale il 17% dell’economia mondiale (allora pesava solo il 4%). Il suo calo della crescita rallenterebbe tutta l’economia mondiale. La terza riguarda sempre la Cina, che oggi rappresenta l'hub delle catene produttive globali, dai semilavorati più semplici alle componenti per auto, ai chip per i computer. Senza poi contare i turisti cinesi, che negli anni più recenti hanno invaso il mondo, e che si sono spesso dimostrati consumatori generosi. La quarta ragione, e questo vale in modo particolare per l’Italia, è la strategia di contenimento del virus, che è stato (giustamente) quella dell’antica quarantena (inventata a suo tempo dai veneziani per fronteggiare la peste). Questa ha colpito in pieno l’area non solo più ricca d’Italia, ma ha bloccato (con gradi diversi) tutta la logistica e la componentistica del Sud Europa (e non solo), e di conseguenza le produzioni finali, pronte per il mercato.

Quindi un anno, il 2020, che avrebbe dovuto essere di transizione verso tempi migliori, rischia di trasformarsi in una voragine dalle conseguenze imprevedibile.

Così l’Oecd ha dimezzato le proprie previsioni – all’1,5% – rispetto a gennaio, qualora la crisi del Covid-19 dovesse prolungarsi, innescando una vera e propria recessione, che anzitutto investirebbe l’Europa. L’indice della produzione manifatturiera mondiale è già sceso al livello più basso dal 2009. Sia il Fondo monetario che la Banca mondiale hanno prontamente assicurato la propria presenza attiva in caso di recessione; altrettanto pronte all’intervento sono le banche centrali, anzitutto Fed e Bce, con strumenti «appropriati e finalizzati, commisurati ai rischi sottostanti».

Ma il punto è un altro. La politica monetaria è già intervenuta nell’ultimo decennio, azzerando i tassi d’interessi, ma al di sotto di un certo livello i tassi negativi non possono scendere (altrimenti davvero converrebbe nascondere i soldi nel materasso).

Sono i governi che, con le loro politiche di espansione fiscale, dovrebbero contribuire a sostenere la domanda globale finanziando nuovi investimenti. Già, ma non tutti i governi possono farlo, perché – come l’Italia – diversi stati sono già molto indebitati, e un'ulteriore espansione del debito porterebbe il grado di rischio sul debito ad una soglia troppo elevata, con il solito conseguente avvitamento tra debito e spread. Tutto è perduto? Certo che no.

Ma non basta invocare manovre di sostegno aggiungendo degli zeri alle ipotesi del governo (5 sono pochi, beh allora facciamo 50!); non basta chiedere di cancellare il Fiscal compact; nemmeno basterà la solidarietà (che ci sarà) da parte dell’Europa.

È necessaria quella politica di riforme, di cui si parla da almeno 30 anni, che già sappiamo quali debbano essere, ma non abbiamo ancora trovato un governo con il coraggio di realizzarle.

