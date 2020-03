È il momento di dimostrarsi collaborativi e responsabili

Quello di ieri è il quinto decreto del governo sull’emergenza Coronavirus. Non sarà l’ultimo, vista la necessità di adeguare gli strumenti amministrativi e finanziari alle esigenze mutevoli e, comunque, crescenti del contrasto al male oscuro con il quale stanno iniziando gli anni 20 del terzo millennio. Un evento, l’epidemia, discrimine tra un prima e un dopo, giacché, una volta esauritosi, lascerà un Paese ben diverso da quello del gennaio 2020.

Quest’ultimo decreto, fresco fresco di stampa sulla Gazzetta Ufficiale, presenta due aspetti diversi e complementari: il primo riguarda i divieti, che sono tanti; l’altro misure di informazione e prevenzione con norme positive di condotta (per esempio per gli operatori di sanità pubblica). Ci sono prescrizioni banali, ma sembra evidente questo sia un vademecum riassuntivo del da farsi.

Poiché non c’è nulla di eversivo e le misure appaiono di buon senso, non è questo il terreno sul quale riaprire la querelle politica nazionale.

Questa è l’ora della responsabilità. Per tutti, a qualsiasi partito o credo religioso appartengano, qualunque opinione abbiano del governo, di qualunque età siano. E, nel concetto di responsabilità è insito il rispetto degli ordini legittimi delle legittime autorità. È, peraltro, opinione diffusa che, a dispetto di una certa recrudescenza, il successo cinese nelle prime settimane di difficoltà per il Covid-19 sia dovuto proprio alle drastiche misure adottate e, soprattutto, rispettate.

Certo, non si può chiudere una nazione. Ma si può, si deve contare sulla collaborazione attiva dei cittadini.

Il virus è un avversario subdolo e penetrante che rompe facilmente il sipario delle misure di difesa: basta un colpo di tosse, un avvicinarsi troppo per subire il contagio e per trasmetterlo in casa, agli amici.

C’è un popolo italiano, il popolo oncologico in permanente condizioni di difficoltà. Il problema di questa parte degli italiani è l’insufficiente, naturale disponibilità di posti-letto nelle terapie intensive. Certo, se ne stanno aggiungendo altri, ma non è detto che arrivino in tempo e nei luoghi più esposti. Questa semplice ragione tecnica -a picco epidemico non ancora raggiunto- imporrebbe, appunto, un atteggiamento responsabile. Ridurre le possibilità di contagio non è solo una misura di autodifesa, ma è anche una misura di difesa delle categorie fragili e più esposte.

Se non vogliamo, come non vogliamo, abbandonare i malati marginali, dobbiamo trasformare il modo rassegnato e -spesso- indispettito con cui subiamo le restrizioni, in impegno individuale e collettivo perché le restrizioni siano osservate da tutti, cioè anche dagli altri.

Si è anche aperta la discussione su ciò che comporta questa epidemia nell’economia reale del Paese. Certo, oggi si tratta di pannicelli

caldi: i conti, quelli veri, si faranno alla fine e le dimensioni della crisi determineranno il futuro del continente.

L’Europa dovrà svolgere un ruolo attivo, regolatore e promotore del rilancio, per tutti i suoi cittadini. Intendiamoci, non è obbligatorio:

gli stati forti e prosperi potranno negare le loro risorse per la ripresa generale.

Se, quindi, l’egoismo prevarrà, dopo non ci sarà più Europa e la generosa operazione unionista risulterà fallita.

Al governo italiano toccherà lavorare perché l’egoismo non prevalga, perché l’Europa non si dissolva e perché trovi nell’emergenza civile ed economica le ragioni del proprio rilancio.



www.cacopardo.it