Basta comportamenti irresponsabili

Lo dicono, sgolandosi da giorni, gli scienziati e i medici che stanno studiando il coronavirus. Lo ripetono allo sfinimento sindaci, responsabili della protezione civile e esperti. C’è una sola strada per cercare di frenare il contagio: ridurre al minimo indispensabile i contatti con le altre persone e, se possibile, evitarli proprio. Dobbiamo accettare di cambiare, per qualche tempo, le nostre abitudini

di vita: se lo faremo, e lo faremo bene, l’emergenza non durerà molto a lungo.

E invece, di nuovo supermercati presi d’assalto, mercati affollati (ieri in piazzale Matteotti), pienone in centro storico (sabato sera) e locali prossimi al “tutto esaurito” fino a notte fonda (sabato). Non è, beninteso, solo un problema parmigiano: a Milano i Navigli e i quartieri più modaioli erano frequentatissimi, a Forte dei Marmi ieri sembrava di essere in piena estate.

Inutile girarci intorno: siamo di fronte a un comportamento irresponsabile, non solo irrazionale. E assolutamente inaccettabile. Un’offesa al buon senso, uno schiaffo all’emergenza che stiamo vivendo, un calcio negli stinchi a quanti – centinaia, migliaia di persone – si stanno adoperando per arginare la diffusione del virus. Medici e infermieri, dirigenti della sanità pubblica e volontari, personale delle prefetture, amministratori, forze dell’ordine. Negli ospedali, come negli uffici dell’Igiene pubblica, si fanno turni massacranti, nessuno si risparmia, sono tutti in trincea. Anche i giornali ce la stanno mettendo tutta, per informare i lettori, per dare un’idea della gravità della situazione, per fare capire che dobbiamo essere tutti pronti a cambiare.

A furia di essere martellati da articoli, appelli, servizi e maratone televisive, dovrebbe essere chiaro a tutti che dobbiamo fare il massimo sforzo, nessuno escluso. Per cercare di salvare noi stessi, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri figli. Al di là dell’emergenza sanitaria, c’è una crisi economica alle porte della cui portata nessuno può avere, oggi, un’idea precisa. Certo, anche bar, locali e ristoranti scontano e sconteranno la crisi da coronavirus, ma questo non toglie che sia da irresponsabili che i clienti affollino i locali e i borghi del centro come nulla fosse, senza tenere in minimo conto le prescrizioni.

Ben venga la decisione di adottare provvedimenti più restrittivi: ma nessuno sarà sufficiente, finché la gente non capirà che dobbiamo essere noi – potenziali contagiati e potenziali contagianti, cioè tutti – a comportarci da persone serie, con la testa sulle spalle.

Siamo in emergenza. La gente deve stare a casa, uscendo solo per andare al lavoro o per reali necessità. Punto e basta. Non c’è altra strada, se non vogliamo mettere a rischio noi stessi e gli altri. Non c’è altra strada, per uscire da questo incubo.



