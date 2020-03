La paura di tutti noi privilegiati

È da settantacinque anni, in sostanza quattro generazioni, che noi italiani, usciti dalla guerra, non abbiamo dovuto far fronte a una calamità nazionale come questa del coronavirus. Non che non siano capitate tragedie, dal Vajont alle alluvioni padane, alla decina di terremoti: ma si tratta di episodiche disgrazie naturali, aggravate molto spesso da evidenti errori dell’uomo, dopo le quali scatta la “prodigiosa macchina dei soccorsi”. La generosità solidale è una nostra virtù missionaria e soccorritrice, capace persino di eroismi a prezzo della propria vita. La prima generazione “bellica” e insieme “post-bellica” è cresciuta nell’entusiastico clima della rinascita di un Paese in grado di compiere il miracolo del cosidetto “boom” economico. E via via la rivoluzione giovanile del Sessantotto, i terribili anni Settanta con la crisi petrolifera, l’attacco terroristico delle Brigate rosse e degli attentati di matrice destro-estremistica. Il catalogo è lungo, arriviamo agli anni Ottanta, la Milano da bere, poi sarà il decennio della Milano da arrestare, con cinquemila processati tra politici e imprenditori. Molti altri guai ci avrebbero teso agguati, fino all’attuale crisi che dura da dodici anni. Ma l’italiano che si è formato in questi anni è cittadino di un Paese che vive al di sopra delle proprie capacità con una una qualità media di vita molto superiore, per esempio, a quella tedesca o francese.

Abiti, auto, ristoranti, vacanze nel segno di un esotismo folle. Parentesi emblematica. La figlia undicenne di amici ulissidi giramondo sente i genitori progettare le ferie, per la prima volta all’isola d’Elba e chiede: «Dove sono queste isole,vicino alle Mauritius?». Ma al di là delle battute, la realtà è che siamo stati fortunati e non ce ne rendiamo conto. Siamo le generazioni che hanno saputo raggiungere il benessere, comprato la casa d’abitazione e la casa al mare o ai monti, regalato ai figli tutto il regalabile.

L’aspettativa di vita è aumentata. I consumi decuplicati. Il finesettimana svuota le città e riempie le coste marine e i borghi delle Alpi, l’agriturismo in campagna e le Spa, i centri di benessere e bellezza. Il chirurgo plastico è subissato di lavoro: riplasma lineamenti, bocca naso, labbra, seni e deretani. In poche parole: ci siamo convinti d’avere il diritto alla felicità, alla salute perfetta, all’immediata guarigione da qualsiasi male. Se questo non accade protestiamo contro il governo ladro, il Parlamento e i politici – che eleggiamo noi, con il nostro voto – sott’accusa perché incapaci di garantirci l’intangibilità del livello di vita raggiunto. Adesso che la sorte ci chiama a dover far fronte a un’epidemia probabilmente epocale,che ci obbligherà volenti o nolenti stile di vita e abitudini, siamo alla lamentazione per le regole imposte dall’emergenza. All’inizio molti di noi, compreso chi scrive, hanno sottovalutato il pericolo, confortati da alcuni medici ottimisti smentiti poi dai fatti. Adesso nell’ora del pericolo, chiamati al dovere di un comportamento responsabile, davanti allo spettro di un nemico invisibile e inodore che ci sta avvelenando, scatta in molti una ripulsa irrazionale. Stare in casa il più possibile? Non andare in luoghi abitualmente frequentati? Non esiste!, grida una voce dentro di noi, insensati ribelli a quella che consideriamo un’ingiusta e intollerabile violazione del nostro assurdo diritto alla felicità. Una pretesa folle. Che Dio ce la mandi buona.

