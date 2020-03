Leader uniti contro il contagio

Il Coronavirus rappresenta la più grande sfida umanitaria dopo la fine della seconda guerra mondiale. Perché sta investendo progressivamente una gran parte dell’umanità. Per il suo effetto sorpresa con la sua improvvisa comparsa, per la sua velocissima diffusione, per l’impossibilità di trovare in tempi brevi un modo di fronteggiarla. La proposta, in verità scontata, sarebbe quella di metterci tutti insieme, unire le forze, per affrontare in cooperazione questa grande crisi. Purtroppo questo non accade, o almeno procede con grande lentezza. Perché, Coronavirus a parte, da qualche anno stiamo attraversando un periodo internazionale difficile.

Il paese del futuro, la Cina, da dove è partito il virus, ha impiegato un mese prima di rivelare al mondo che c’era un problema, e il medico che l’ha scoperto poi è morto misteriosamente. Il presidente del paese più forte al mondo, gli Usa, ha rinunciato alla leadership mondiale, per avviare una serie di conflitti commerciali più o meno con tutti, per puntare ad ottenere, come nel 2016, la maggioranza dei voti in un piccolo stato della sua Federazione, decisivo per la sua rielezione. Trump dopo avere detto che il virus potrebbe essere un’ottima occasione per gli Stati Uniti (“have a very good ending for us”), in queste ore minimizza il rischio del Coronavirus, anche perché alcune decine di milioni di americani sono senza assistenza sanitaria.

Gli auguriamo caldamente di azzeccare la previsione. Altri paesi hanno dovuto affrontare l’esplosione dell’epidemia: il Giappone con il caso della Diamond Princess, l’Iran, l’Italia che è giustamente intervenuta con misure drastiche. Ma non abbiamo solo di fronte l’epidemia. Il sistema economico soffrirà di fratture devastanti, dal turismo al trasporto aereo, all’interruzione delle catene globali del valore. Alla discesa delle quotazioni di Borsa.

Nel 2008 gli Stati Uniti erano entrati in una crisi finanziaria che avrebbe potuto travolgere gli equilibri finanziari mondiali. Il sistema è stato salvato dalle idee di un umile (ma supercompetente!) professore di economia, Ben Bernanke, allora presidente della Federal Reserve, con il parere contrario dei politici, che non avevano capito la gravità del problema. In seguito, in rapida successione, le altre banche centrali adottarono in modo coordinato la stessa strategia. E il sistema finanziario globale fu salvo, e presto si crearono le condizioni della ripresa mondiale. (Ovviamente ognuno – come nel caso dell’Italia – ha mantenuto aperti i propri problemi).

I leaders del mondo devono riunirsi, al più presto ed al più alto livello, con il supporto dei propri scienziati più qualificati, per contenere la diffusione del virus nel mondo, non solo all’interno dei propri confini.

I leaders dei vari paesi, al loro interno, devono risultare credibili, ed evitare di far scivolare i propri cittadini nel panico, ben oltre una condivisa consapevolezza dell’epidemia in corso. Siamo una comunità globale, non esistono cittadini “che vengono prima”. I governi mettano in campo i propri “esperti”. La democrazia è la forma di governo migliore; purtroppo la somma di due ignoranze non dà come risultato un’intelligenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale