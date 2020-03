Nell'orma dei nostri migliori

Questa peste maledetta striscia, ci passa vicino, ci stana e trova, sempre e comunque, il modo di farci male, diretta o di sponda. E è una sponda dolorosa. Tutti cominciamo ad avere un caduto in guerra; un pezzo di vita, un pezzo di cuore che se ne va.

Il nemico è astuto, sta portando via troppi dei nostri “migliori”. «Oi àristoi» li chiamavano nella Grecia classica che amava «il bello e il buono».

«Oi àristoi», i leader, delle imprese, della vita sociale, del volontariato, della comunità credente, i medici al fronte. Così Antonio Maselli, così Giuseppe Finzi, solo per far due nomi, ma l'elenco sarebbe lungo e tanto dolente.

Antonio, Giuseppe e gli altri «aristoi» sarebbero stati in prima fila - già me li vedo rimboccarsi le maniche ma col sorriso - al momento di ricostruire il nostro «dopoguerra».

Perché quando tutto «questo», che non sappiamo neanche come chiamare, finirà, dovremo essere pronti a risorgere dalle nostre ceneri, da araba fenice. Il «quando» non lo sa nessuno; Trump, tra una boutade e l'altra, ha ipotizzato un anno perché il vaccino sia perfettamente operativo. Poi c'è la cura da individuare, il mix di farmaci che si sta testando. Poniamo un anno, speriamo meno; resta la sostanza: far ripartire il «nostro» mondo. Non intendo (solo) l'economia, le borse e i mercati, gli scambi o la necessità di tornare a produrre in autonomia quei dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti) la cui penuria ora aggiunge emergenza all'emergenza.

Parlo di ricostruire le basi della società, di infarcire i mattoni della ricostruzione con l'amalgama dei valori veri: la solidarietà, il coraggio, l'amicizia, la fantasia. In un termine desueto, la bontà.

Antonio, Giuseppe e gli altri lo avrebbero saputo fare, suggerendo il ritmo a noi «operai semplici» per rimettere insieme i cocci e rifare tutto, più bello. Lo faranno se, finito questo tempo che non ci dà tempo di piangere, resteremo nella loro orma.

