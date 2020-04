Lo spettacolo grottesco del “tutti contro tutti”

Matteo Salvini: «Se lei andrà a Bruxelles senza aver sentito il Parlamento, sarà un fuorilegge». Giorgia Meloni: «Il Mes è il Cavallo di Trojka di chi vuole affamare l’Italia». Silvio Berlusconi: «In momenti come questo abbiamo il dovere di aiutare il governo».

È la frattura ormai quasi insanabile nel centrodestra che sta determinando una situazione che apre scenari nuovi nella politica italiana, con le divisioni e le fratture in ciascuno dei due schieramenti, un “tutti contro tutti” che in un momento di gravità eccezionale come questo è uno spettacolo grottesco. La vecchia allegoria del “ballo sul Titanic” è obsoleta ma esatta. Ma è normale, si dirà, che la politica sia questa legittima sfida di conquista del potere. Certo. Ma non guasterebbe almeno in certi frangenti smettere con gli insulti e il livore. Adesso poi con il 25 Aprile, data che in questo Paese da settantacinque anni è motivo di scontro, il clima politico e sociale rischia di peggiorare ancor più.

Conte arriva oggi al Consiglio europeo a Bruxelles con un atteggiamento assai ammorbidito sul cosiddetto Meccanismo europeo di stabilità. Nei giorni scorsi aveva dichiarato l’assoluta sua propria contrarietà ad accettare i 37 miliardi alle condizioni poste dal Mes. Secondo lui troppo gravose. Secondo Berlusconi, il Pd, Renzi e la sinistra, decisamente favorevoli, a tassi bassissimi. «Io ho una sola parola, quando dico no è no». Conte è per altre forme di finanziamento comunitario senza condizioni. La vicenda, com’è d’uso da noi, è intricata. D’accordo con il presidente del Consiglio nel rifiuto sono Salvini e la Meloni, due forze d’opposizione. Convinti sostenitori del «sì» al Mes sono il Partito democratico e Renzi, due dei tre alleati, e Berlusconi, una delle tre forze d’opposizione. Un premier che ha il sostegno dell’opposizione e la contrarietà di un indispensabile alleato su due, non è certo cosa facile da gestire. Che fare? Da subito una brillante idea tratta dal vasto catalogo del furbacchionismo italico: Conte vada tranquillo all’appuntamento decisivo e informi i colleghi europei che lui personalmente è contrario, ma un pezzo del governo italiano e uno dell’opposizione sono favorevoli. Vuoi vedere che si sono già messi d’accordo Pd e Renzi con Berlusconi – e molti parlamentari decisi a restare fino alla fine della legislatura – per far cadere il loro premier? Con un semplice esercizio di autodifesa, Giuseppe Conte trova infine la “quadra” ufficiale, come da bossiana definizione. Convince sé stesso che non è il caso di mandare tutto all’aria. E dunque ecco che scrive: «Rifiutare questa nuova linea di credito significherebbe fare un torto a quei Paesi che ci affiancano nella battaglia in Europa». Vale a dire la Spagna. Sanchez, il premier madrileno, è d’accordo con Conte nel chiedere un utilizzo del Fondo salva stati senza le condizioni stabilite dal Mes.

Dunque Conte è nelle condizioni di chi non può far altro che traccheggiare. È nella condizione di non poter dire o «sì» o «no». Perché sia il «sì» sia il «no» provocherebbero la crisi e la caduta del Conte bis. E quindi che fare? Non potrebbero lorsignori concederci un rinvio? Sarà pur vero anche che l’Europa è matrigna, come gridano Salvini, Meloni e il riapparso Di Battista. Ma certo noi non siamo un “bijou” di figli esemplari.

