L'importanza di essere una comunità unita

di Federico Pizzarotti

Oggi è il 75esimo anniversario dalla Liberazione dell'Italia dalla morsa nazifascista.

Oggi per la prima volta nella storia della Repubblica ognuno festeggia confinato nella propria abitazione. Sui balconi sventolano le bandiere tricolore, vieni a salutare l'arrivo del pomeriggio di festa, ma lo fai su di sopra di strade deserte e immerse nel silenzio. È il marchio inconfondibile di questo tempo, nel giorno in cui ricordiamo di essere una comunità comunità unita come una grande famiglia.