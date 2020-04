Un passo avanti per l'Europa

Giovedì 23 è stata una bella giornata per l’Europa, soprattutto per l’Italia. Non è stato ottenuto quello che avremmo voluto, ma è normale. Solo i bambini vogliono tutto e subito, e nelle relazioni internazionali il tutto e subito semplicemente non esiste. Chi lo pretende o è un incompetente, o è in malafede alla ricerca disperata di voti a casa propria.

L’Europa, grazie alle riscoperte notevoli capacità di mediazione della Merkel (che in Germania ha la stessa opposizione del governo Conte, ma con un programma opposto), ha messo in agenda, con scelta unanime, la costituzione di un Recovery Fund di almeno 1000 miliardi, proposto dalla Francia di Macron. Soprattutto si è avviata la discussione sul suo finanziamento e la presidente von der Leyen è stata incaricata di presentare proposte in tempi brevi. Nel frattempo, la Banca Centrale Europea lavora pienamente secondo il piano di acquisti di titoli pubblici per 750 miliardi approvato a marzo. Questo intervento è la vera mutualizzazione del debito, pro quota, com’è scritto nei trattati europei.

L’Europa c’è, eccome. L’autorevole Economist ha scritto questa settimana che l’euro potrebbe risultare molto più forte di quanto non appaia e sostengano i suoi detrattori. Se il Recovery Fund sarà a fondo perduto, meglio perché il suo impatto psicologico sui cittadini europei sarà maggiore; ma anche un eventuale finanziamento con emissioni di titoli, gravati da interessi, questi diventerebbero semplici partite di giro per gli stati emittenti, quando siano acquistati dalla Bce, che oltre a detenerli e rinnovarli, ritornerà gli interessi agli stati sotto forma di utili della Banca. (Giusto per anticipare le contestazioni pregiudiziali degli antieuropeisti).

Giovedì è stata una bella giornata anche per l’Italia, perché ha riacquistato il proprio posto in Europa, con il riconoscimento, anche sul piano formale, dei suoi problemi. Problemi purtroppo condivisi con gli altri paesi del Sud Europa, in aggiunta alla crisi dell’immigrazione degli anni recenti. Non solo, ma proprio venerdì scorso, la temuta agenzia di rating Standard & Poor’s ha mantenuto invariato il rating, che è modesto (solo 2 punti sopra la qualifica di junk bond), seppure con un rapporto debito / Pil in peggioramento di almeno 20 punti. Ci ha salvati il programma di acquisti della Bce, che garantisce la salvaguardia delle condizioni attuali. Anche l’altra società di rating Moody’s ha condiviso l’idea che questa crisi, essendo stata affrontata in chiave e supporto europei, non pregiudica per ora le condizioni per il finanziamento del debito. (Riuscite ad immaginare come saremmo finiti se oggi ci fossimo ritrovati soli con la nostra lira?)

Ma i prossimi 3 anni saranno cruciali. Il Recovery Fund opererà in una prospettiva a lungo termine, ma conclusa questa emergenza sarà necessario riprendere in mano il nostro progetto per il futuro, anche ricorrendo alle risorse scientifiche e professionali emerse in questi momenti di crisi. La priorità immediata è quella di salvaguardare il nostro sistema economica dopo l’impatto devastante del lockdown, e creare le condizioni per una ripresa forte. Poi avviare, utilizzando le favorevoli condizioni per il finanziamento, un’ondata di nuovi investimenti, pubblici per le infrastrutture, privati per le intraprese economiche.

Ma lo Stato deve anzitutto riformare se stesso, partendo da un’azione concreta contro l’evasione fiscale e la burocratizzazione. Senza nascondersi dietro presunti diritti alla privacy e necessità dei controlli. Anzi, perché non chiedere all’Europa il supporto di una troika per aggredire questi problemi?