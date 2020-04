Mancanza di strategia che potremmo pagare cara

Ascoltando, come tanti altri, il discorso di Giuseppe Conte, manifestazione esplicita e reiterata di quella democrazia diretta tanto promossa e celebrata dagli inventori del Movimento 5Stelle, mi sono reso conto che il paradigma comunicazionale che lo ispirava - e a cui rigorosamente si atteneva - si muoveva tra due binari: l’evocazione costante, quasi ossessiva, della paura, e l’idea di trasformare l’Italia nel set di un rinnovato Grande fratello. La paura, irrazionale e razionale, è ciò che ha indotto gli italiani a ottemperare alle prescrizioni - ancorché adottate con uno strumento inidoneo (e illegittimo) come il decreto del presidente del consiglio dei ministri -, in modo massivo, al di là di ogni più ottimistica attesa.

L’Italia, una nazione (ritenuta) di anarchici indifferenti ai doveri civici, ha mostrato una straordinaria disciplina. Non allarghiamoci troppo, però. La paura, spesso terrore, è stata una buona consigliera per la maggior parte di noi, ma ora, a pochi giorni dall’agognata fine del lockdown e della scadenza dei primi 90 giorni di validità dell’emergenza (180 con fine il 30 luglio), il governo propone una Fase 2, i cui caratteri specifici sono la confusione e l’irragionevolezza. Troppi casi e sottocasi, troppe prescrizioni non comprensibili: il calendario delle aperture degli esercizi commerciali non coordinato con il riavvio delle filiere produttive, talché alcune, forse molte, di esse, con negozi chiusi non hanno dove indirizzare i loro prodotti; il limite di 15 partecipanti per ogni funerale: perché non 12 o 18? La pervicace chiusura di asili, scuole, palestre e centri fitness? Come saranno gestiti i figli minori di chi lavora?

Questa innumerevole messe di specificità e di prescrizioni (perché si può andare in luoghi che consentono il distanziamento e non nelle chiese per le funzioni? Ma come, ora che la Cei protesta, fate subito marcia indietro? Allora, si trattava di una pensata estemporanea, poco meditata. Quante altre pensate del genere ci sono nelle nuove decisioni?) è il frutto incommestibile di una concezione del Paese, come abbiamo detto, da Grande fratello. Le tante norme non sono praticamente osservabili con puntualità e aprono quindi il varco a una repressione inaccettabile e di certo contraria alla Costituzione. Credo proprio che lor signori non si siano mai posti in questa emergenza il problema dei diritti civili e politici che la Costituzione garantisce ai cittadini.

Ma ciò non basta a giustificare il silenzio di tutti i partecipanti all’allegra brigata su temi scottanti e vitali.

Aggiungo un altro esempio. Il premier ha annunciato che con ordinanza del supercomandante Arcuri sarà introdotto il prezzo politico per le mascherine chirurgiche a euro 0,50. Anche un giovanetto del primo anno di economia sa che un prezzo imposto genera penuria e che la penuria produce il mercato nero.

Inondate l’Italia di mascherine chirurgiche (che servono a poco) e di Ffp2 (lasciamo stare le Ffp3 destinate a chi lavora in contesto Covid-19) e vedrete che il prezzo si manterrà basso, bassissimo e che non ci sarà mercato nero né lievitazione anomala dei prezzi! Del resto, i milioni di mascherine al giorno solennemente annunciati proprio da Arcuri che fine hanno fatto?

Allora perché? Perché annunciare il prezzo politico delle mascherine che è di per sé un annuncio dannoso e che, una volta messo in atto, creerà problemi seri in una fase in cui la domanda di esse lieviterà in progressione geometrica?

Emerge, in tutta la sua gravità, l’assenza di esperienze lavorative vere in tanti componenti del governo, composto, salvo eccezioni da contare sulle dita di una mano, da personale non particolarmente qualificato.

Carlo Bonomi, domenica mattina, denunciava l’assenza di metodo nel momento di passare dalla fase 1 alla 2. Un’assenza di cui tutti siamo testimoni, comprese le centinaia di esperti mobilitati nelle più varie commissioni, spesso inutili, sempre pletoriche.

Una mancanza di strategia che potremmo pagare cara.

