Quelle idee anti industriali dei Cinque stelle. E il Pd cosa fa?

Il tempo sembra sospeso in questo inizio di estate: mentre l’Europa si appresta a definire le misure di contrasto alla recessione e si leggono notizie incoraggianti provenienti dall’estero, in particolare dalla Germania (vedi ieri sulla Gazzetta Augusto Schianchi), l’Italia è incartata nell’indecisionismo. Certo, è stato stabilito di riaprire le scuole il 14 settembre, ma troppi elementi sono incerti. Per il milione di studenti «in esubero» non c’è ipotesi di soluzione, solo parole di buona volontà.

Per il resto, il buio. Ovunque nel continente, ma non solo (dalla Cina al Giappone, alla Corea del Sud, agli Stati Uniti), si sviluppano le linee guida dell’azione di recupero e di rilancio, qui prevale la politica del rinvio, figlio diretto dell’indecisione.

La sensazione è che non ci sia un indirizzo condiviso sulle misure da adottare né sull’utilizzo delle provvidenze e degli aiuti europei. Occorre riconoscere che, di questi tempi, il partito più forte della maggioranza e quello più forte dell’opposizione sono entrambi animati da sentimenti antindustriali. Il primo portato a sostenere uno Stato assistenziale, nel quale i non-produttori sono sostenuti e protetti. L’altro, volto a immaginare una società autarchica, nella quale l’industria deve rivolgersi al mercato interno, nel quale i suoi prodotti -e quelli agricoli- trovino tutele. Un Paese autosufficiente e chiuso, dotato di una improbabile moneta interna. Posizioni più psicologiche e prepolitiche, visto che entrambe rifiutano la società aperta e competitiva dei nostri tempi.

Domina un sentimento di paura e di insicurezza che appare paradossale in Italia, la Nazione che nel dopo-guerra si presentò al mondo come antesignana della Cina, capace cioè di produrre prodotti concorrenziali a prezzi concorrenziali gradualmente crescendo in qualità e tecnologia.

Diventa, perciò, difficile apprezzare la politica del Pd -discendente diretto del principale partito dei lavoratori e del sindacato- così prona rispetto alle esigenze dei 5Stelle, incapace di ribadire, nella coalizione di governo, il ruolo dell’impresa e del lavoro, binomio imprescindibile riproposto sia da Vittorio Colao che da Carlo Bonomi, il presidente della Confindustria che ha aperto un confronto dialettico, senza eufemismi né rinunce, con il governo.

Se questa è un’analisi grosso modo condivisibile, dobbiamo renderci conto che, hic et nunc, non ci sono strumenti civili per modificarla, per pretendere che si avvii un’azione di sostegno di una ripresa, di cui, naturalmente, non si vedono i segni.

Accertata l’impossibilità o la non-volontà del Pd di richiamare il governo alle decisioni e alla responsabilità, non resta che attendere che qualche elemento esogeno rimetta in modo la situazione. Le elezioni regionali di settembre potrebbero essere il catalizzatore di un cambiamento di scena e, quindi, della definizione di una realistica politica di ripresa, nella quale la manifattura (e l’automotive) abbiano il ruolo che loro spetterebbe, insieme all’edilizia, fattore primario di movimentazione economica e di assorbimento di disoccupazione.

Aspettare con le mani in mano o quasi è frustrante e inaccettabile. Ma tant’è, visto che non c’è alternativa praticabile sul tappeto, almeno finché la collera popolare non monterà, se monterà, imponendo scelte immediate a tutti.



