Semplificazioni: un'occasione da non lasciarsi scappare

Non è uno di quegli argomenti che tengono banco nei confronti politici in tv. Probabilmente non è nemmeno il primo pensiero dei parlamentari e dei leader di partito. Eppure il decreto semplificazioni è un’occasione da non perdere per ridurre la burocrazia del nostro Paese. Dopo una lunga attesa e tanto ostracismo da parte dell’apparato burocratico, oggi ci sarà un vertice di maggioranza sul testo base che, entro fine settimana, dovrebbe passare in Consiglio dei ministri. Nei 48 articoli sono annunciate misure importanti per avviare finalmente la sburocratizzazione della macchina amministrativa italiana. Qualche esempio? Riforma delle inorme sugli appalti, termini ridotti per le valutazioni di impatto ambientale e i pareri delle sovrintendenze, riforma delle norme sull’abuso d’ufficio e il danno erariale, procedure più semplici per le certificazioni e per il silenzio assenso. Ma anche semplificazioni per l’edilizia privata in fatto di demolizioni e ricostruzioni. E corsia ultraveloce per la banda larga e le politiche green. Tutte misure che sono da tempo richieste da chi è costretto a lavorare con la pubblica amministrazione, non solo nel settore delle costruzioni. Ora c’è solo da sperare che il testo definitivo non sia troppo ingarbugliato e che i tempi di attesa siano davvero finiti. In altre parole, si tratterà di vedere se il governo sarà capace di mantenere le promesse. O se finirà ancora in un vicolo cieco per questioni di puntiglio politico. Non sarebbe una novità, visto quello che sta succedendo con i 37 miliardi per la sanità, fermi da settimane perché i Cinque stelle sono contrari al Mes.

