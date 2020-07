Europa e Mes tra retorica e rischio default

«Non ci dicono la verità», afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, al Forum degli imprenditori under 40, il ceto su cui dovrebbe fondarsi il futuro del Paese alle prese con l’attuale crisi di prospettive e di certezze.

«Meno ore a parità di salario», sostiene Pierpaolo Bombardieri, neosegretario della Uil, a dimostrazione del fatto che il sindacato riformista ha perso la sua storica bussola, immaginando che dal disastro attuale si possa uscire lavorando di meno.

Nella descritta antinomia sta la politica-marketing, quella che domina la scena da Palazzo Chigi all’ultima sezione o nucleo di partito. Anni fa, nelle edicole di Roma, Firenze e Venezia comparvero scatolette metalliche ben chiuse con la seguente etichetta: «Aria di Roma» (o di Firenze o di Venezia). Un’idea di marketing che riscosse un effimero successo. La politica-marketing cui oggi ci riferiamo ha mutuato la confezione e il prodotto dall’immaginifico inventore dell’«Aria di Roma».

Eccone qualche esempio tratto da una delle due aree sensibili e difficili nella quali si dibatte l’Italia: il rapporto con l’Unione europea, in sostanza difficile e avviato, se non si pone rimedio alle irresponsabilità e alle asinerie dei politici nostrani, verso le peggiori evoluzioni. L’altra area è quella istituzionale (la post-democrazia) cui ci dedicheremo presto. In questi giorni il Parlamento europeo ha votato una mozione sulla necessità che le nazioni fruitrici del Mes (senza condizioni, come è oggi) presentino a Bruxelles il rendiconto delle spese effettuate con i suoi soldi.

Spese sanitarie e connesse, naturalmente. I deputati 5Stelle, di un partito della coalizione di governo hanno votato, irresponsabilmente, contro, puntando all’endiadi «né condizioni né controlli».

Ora facciamo un po’ di antropomorfismo come usavano i romani, e immaginiamo l’Unione come un consorzio di imprenditori, con vincolo di solidarietà: ci stupiremmo se i consorziati pretendessero dal più disastrato dei soci un rendiconto puntuale delle spese sostenute con i loro soldi? E, tanto per profittare del paragone, ci stupiremmo se i consorziati pretendessero - prima di dare al socio in difficoltà i soldi per superarle - un credibile piano di correzioni di rotta? Di riforme, cioè? Cose che invece suscitano le sdegnate risposte di sovranisti e populisti che, in qualche misura, hanno le maggiori quote del mercato delle scatolette di aria fresca.

Angela Merkel, in vista del prossimo vertice europeo del 17-18 luglio, ha invitato Giuseppe Conte a presentare un piano o più piani di riforme per l’Italia post-Covid 19. Un programma capace di rafforzare le pressioni tedesche sugli «Stati frugali» per convincerli a non opporsi più al Recovery fund (all’Italia). Sarà difficile che Palazzo Chigi prospetti qualcosa di credibile.

Mentre siamo nell’occhio del ciclone il governo rinuncia - o traccheggia - al Mes sanitario e sparge, sotto forma di sussidi, soccorsi e anestetici, risorse che sarebbero necessarie perché prima degli altri, gli italiani si aiutino da soli con le possibilità di cui dispongono, anche in deficit. Quindi, una rotta che confligge in pieno con le esigenze reali (la verità che manca di Bonomi). Si amplia il deficit gettando moneta nella caldaia, privi del senso di responsabilità che imporrebbe di spendere con oculatezza e guardando al domani.

Contemporaneamente, in casa 5Stelle e in casa Lega si batte il tasto del taglio radicale delle tasse. Conte coglie l’onda e propone, a sua volta, altri tagli. Insomma, mentre aumentiamo le uscite dissipandole in voci senza ritorno, vogliamo tagliare le entrate: la strada maestra per il «default».

Domandiamoci serenamente quale sarebbe il nostro comportamento se fossimo cittadini austriaci o olandesi: scopriremmo che non ci considereremmo affidabili e degni di aiuto. E proprio nel momento in cui l’Unione europea cambia pelle e diventa un soggetto politico reale capace di costruire e realizzare una politica comunitaria di sostegno della ripresa post-pandemia.

Le parole stanno a zero di fronte ai fatti: tutti imputabili - pro quota - a maggioranza e opposizione.

