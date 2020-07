Emergenza, no alla proroga Il Paese vada avanti

Il governo, confortato dalla posizione dei partiti della coalizione, sembra intenzionato a deliberare la proroga dello stato di emergenza, già adottato, per 6 mesi, il 31 gennaio 2020.

Le polemiche subito aperte dall’ipotesi meritano, per la serietà della situazione, un esame sereno della normativa. Sarà noioso, ma chiedo ai lettori - se vogliono farsi un’idea - di non tralasciare il testo vigente: decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: «art. 24, deliberazione dello stato di emergenza … nazionale. 1. Al verificarsi degli eventi che … presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) …» (emergenze di rilievo nazionale che debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari … in ragione della loro intensità o estensione … da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo …) «…ovvero nella loro imminenza, il consiglio dei ministri, su proposta del presidente del consiglio … delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale…».

Può un testo - come quello sintetizzato - esplicito, limitante e limitato, indurre allo scontro politico intorno alla sussistenza o meno dei requisiti per la proroga dell’emergenza? No. Non potrebbe, visto che i presupposti essenziali sono costituiti dall’emergenza «in essere o imminente», che, nell’attualità non sembrano sussistere. Lo spettacolo che offre il generale allentamento dei divieti e delle cautele è confortante, visto che, a parte sporadici fenomeni, non ci sono elementi tali da immaginare una situazione di gravità immediata o imminente. Nei due schieramenti che si contendono il Paese, le forze governative sembrano favorevoli alla proroga, le opposizioni contrarie. Sabino Cassese, un intellettuale insospettabile di simpatie salviniane, sostiene: «Perché prorogare lo stato di eccezione, se è possibile domani, qualora se ne verificasse la necessità, riunire il consiglio dei ministri e provvedere?».

Una posizione immediatamente comprensibile alla quale è difficile opporre qualcosa di convincente, come la “rapidità” decisionale: il decreto-legge infatti risponde pienamente alle urgenti necessità legislative senza rimuovere dai procedimenti il Parlamento.

Le assemblee legislative sono - secondo Costituzione - il presidio insostituibile dello Stato democratico e non sembra accettabile rinunciare al loro contributo e - perché no? - ai loro poteri di controllo.

Il peggioramento della qualità politica e democratica del Paese deve essere contrastato con il ricorso alle procedure costituzionalmente previste.

Se tutti si ponessero fuori dalle logiche di schieramento e ragionassero nell’interesse del Paese, le polemiche e i contrasti, almeno su questo punto potrebbero facilmente esaurirsi consentendo agli italiani la normale continuazione delle loro attività quotidiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA politica

coronavirus