Autostrade, i Cinque stelle e il futuro del governo

Esultano tutti il giorno dopo, ma è difficile trovare un vincitore nella battaglia su società Autostrade. È chiaro, invece, lo sconfitto: il Movimento 5 Stelle e in particolare la sua ala più oltranzista. La soluzione uscita l'altra notte prevede il passaggio della quota di controllo della società a Cassa depositi e prestiti e il ridimensionamento dei Benetton. Il tutto accompagnato da un taglio dei pedaggi. Un compromesso, come era inevitabile, che dovrebbe salvare gli interessi dei piccoli risparmiatori e dei dipendenti di Aspi.

All’indomani del tragico crollo del ponte Morandi, l’allora maggioranza gialloverde aveva promesso l’immediata revoca della concessione alla società dei Benetton. Società che, nel disinteresse e nel silenzio dello Stato, aveva trascurato investimenti e manutenzione delle autostrade. Da subito era parso evidente che quella soluzione era impraticabile per i rischi di contenziosi legali e risarcimenti miliardari a carico dello Stato. Eppure, due anni e un governo dopo, la revoca e la cacciata dei Benetton erano ancora il vessillo di una parte consistente dei Cinque stelle. Fino all’altra sera.

Visto com’è andata a finire, è evidente che in questa partita simbolo i «grillini», nonostante le dichiarazioni di facciata, hanno dovuto accettare la soluzione trovata dai ministri Pd. Un passaggio che rischia di riaprire vecchie rivalità dentro il movimento e di rendere difficile la convivenza con i Dem. Anche perché fra poco più di due mesi si vota in sette regioni. Tranne che in Liguria, non c’è traccia di alleanze fra Pd e M5S, nonostante gli appelli di Conte. E l'impressione è che i Cinque stelle abbiano già messo in conto altre sconfitte.





