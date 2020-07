Le rifome possibili per costruire la ripresa

Esaurita lo sbornia del successo, Giuseppe Conte si trova ora davanti al problema: realizzare ciò che è stato convenuto a Bruxelles, nei termini concordati, definendo un piano di investimenti di sicuro impatto e rendendo efficiente, per realizzarlo, l’Amministrazione pubblica.

Per delineare il quadro, da decenni la Cee prima e l’Unione dopo hanno puntato sulla «convergenza», il graduale avvicinamento delle legislazioni dei paesi dell’Unione -che, strada facendo, ha perso il suo afflato unitario per l’irruzione di tante altre nazioni-.

Il collante che teneva insieme Germania, Francia e Italia, troika dirigente della Cee, s’è allentato dopo la guerra del Kosovo ed è venuto rapidamente meno.

Per comprendere meglio cosa ci chiede l’Europa, dobbiamo perciò ricordare che soprattutto in questi due ultimi anni, con l’ampliamento in deficit della spesa sociale (reddito di cittadinanza e quota 100), abbiamo accentuato la nostra divergenza.

Oggi, l’Italia ha l’occasione di prendere la via maestra, quella della ripresa economica e del ritorno della competitività, elemento ormai decisivo.

Le riforme che l’Unione ci sollecita riguardano la giustizia e la pubblica Amministrazione. Impossibile, con gli attuali equilibri parlamentari, unificare le carriere di pubblici ministeri e giudici giudicanti (distinzione ormai consolidata nelle altre nazioni) e il processo penale, non ci rimane che affrontare il processo civile, argomento sul quale il premier dovrebbe essere ferrato.

Quanto alla pubblica Amministrazione occorrerà andare oltre i ministeri: della p.A. fanno parte le burocrazie regionali, copia peggiorata della burocrazia statale. E quindi riformare la p.A. significa incidere sull’esercizio di tutte le funzioni pubbliche trasformandole da ostacoli impervi sulla via dello sviluppo in fondamentali supporti.

Di sicuro non basteranno operazioni di facciata.

Ci sono poi gli investimenti. Vogliamo realmente rinunciare a 38 miliardi del Mes per la sanità? E saremo capaci di presentare un programma di investimenti che siano tra loro coordinati e che presentino reali, concreti benefici per la comunità? Allo stato, c’è da dubitarne, anche perché l’idea di mettere Palazzo Chigi al centro delle operazioni si scontra con ostacoli politico-partitici. Ben più utile sarebbe coinvolgere i presidenti delle Regioni, in modo che il piano sia espressione immediata ed evidente delle esigenze dei territori.

Insomma, la bicicletta che ci è stata consegnata con tante raccomandazioni, «deve essere pedalata». Dal governo e dall’opposizione, oggi decisamente insediata in aree cruciali. Lo sforzo complessivo e unitario probabilmente si potrà ottenere solo per questa via, ascoltando le regioni a qualsiasi “parrocchia” appartengano.

www.cacopardo.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale