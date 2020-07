'Grazie, Carabinieri' nonostante i fatti inauditi

Abbiamo aspettato qualche giorno, sperando che le evidenze giudiziarie mostrassero che nessuna illegalità era stata compiuta nella caserma Piacenza Levante dei Carabinieri. Invece, allo stato delle informazioni è confermato che la caserma è stata la sede di un’associazione a delinquere - vedi la conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Piacenza, Grazia Pradella-. Peraltro, questo fatto inaudito non può oscurare l’azione coraggiosa e meritoria che i militi dell’Arma compiono ogni giorno nel territorio nazionale sino ai confini più remoti e all’estero nelle missioni internazionali cui partecipa l’Italia. Sono testimone dell’alta opinione che i comandi militari non italiani a partire dalla Nato nutrono per l’Arma e per i militari che la costituiscono.

Accanto a un ragionamento etico ed effettuale - com’è potuto accadere? - cui è necessario rispondere in tempi brevi, a cura del comando generale certo, ma anche dei comandi locali, nei quali l’attenzione deve essere decuplicata, e, soprattutto, dal giudice penale di Piacenza, si impone un ragionamento realistico.

Questo: in ogni organizzazione complessa - e l’Arma lo è con circa 100.000 militari - le percentuali di persone per bene, votate all’onore del compimento del dovere, all’onestà e alla solerzia, come quelle di mascalzoni, di infingardi e infedeli, sono una costante. Le percentuali riscontrabili nella casistica dell’Arma sono particolarmente contenute, anzi basse, bassissime.

La speculazione odiosa che s’è vista intorno ai Carabinieri è qualificabile con un solo aggettivo: cinismo.

Per questa ragione, mentre condividiamo stupore e condanna dell’accaduto non ci uniamo al coro - puro conformismo - di quelli che, esprimendo raccapriccio, formulano ragionamenti accusatori nei confronti dell’Arma.

Presidio della regolare vita civile, presidio delle istituzioni repubblicane (i Corazzieri sono carabinieri a difesa della presidenza della Repubblica), i Carabinieri presentano un bilancio di alti meriti, di doverosa gratitudine pubblica, di innumerevoli servizi di soccorso delle comunità. Il passivo - che c’è e che non potrebbe non esserci - è ben misera cosa rispetto all’attivo.

Lenin sosteneva che la fiducia è un fatto positivo, ma ancora più positivo è il controllo. Di questo si tratta in definitiva: di predisporre strumenti organizzativi che impediscano alle pecore zoppe di imbastire operazioni inqualificabili.

Comunque, ancora oggi, nel ricordo di Salvo D’Acquisto, di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di migliaia di altri, «usi a obbedir tacendo e tacendo morir», è giusto ribadire: «Grazie, Carabinieri!»

