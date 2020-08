Un sano senso di equilibrio per uscire dalla crisi

AUGUSTO SCHIANCHI

Oggi, ai primi di agosto, molti si chiedono come andrà a settembre. Molto dipenderà dall’andamento del covid. Ci troviamo di fronte ad uno sdoppiamento della tendenza: nel mondo il virus cresce quasi incontrollato, a cominciare dai grandi paesi con la popolazione concentrata, Stati Uniti, Brasile, India, Cina in alcuni contesti specifici, comunque sotto controllo militare. In Italia il virus è rallentato, ma non è scomparso. Tutto dipenderà da quanto saremo in grado di intercettare l’eventuale importazione dall’estero, e dal nostro rispetto delle misure di autoprotezione individuale.

Altrettanto importante a settembre sarà lo stato della ripresa economica. Gli ultimi dati statistici per l’Italia non sono buoni (sono peggio per Spagna e Francia), ma sono condizionati dal buco di aprile. I dati congiunturali più recenti evidenziano chiari miglioramenti, con l’esclusione di alcuni settori come il turismo.

Il supporto dei provvedimenti del governo (come il 110% di deduzione fiscale - scontabile in banca - per le ristrutturazioni edilizie in chiave energetica) dovrebbe rafforzare le basi della ripresa. Altrettanto gli incentivi per l’auto, un settore chiave per l’industria italiana.

Le previsioni a medio termine dell’economia internazionale sono meno positive, perché siamo entrati in un processo di “giapponesizzazione”. Che vuol dire: tassi d’interesse negativi, bassa crescita, bassa produttività (peraltro in atto da tre decenni).

Siamo in un circolo vizioso: il virus ha provocato una recessione mondiale, per l’arresto dell’attività economica. Su questo hanno influito negativamente, aggravando la crisi, l’aggressività sui dazi di Trump (alla ricerca della sua rielezione), l’espansionismo commerciale cinese integrata con proposte mistificatorie come quelle in Africa, l’incapacità europea di esprimere una vera leadership globale.

Di fronte alla crisi, gli stati hanno aumentato il deficit pubblico, a fronte del quale le banche centrali sono intervenute acquistando i titoli pubblici emessi a copertura del nuovo debito. Nel frattempo, tutte le banche centrali (quella giapponese a partire dal 2016) hanno ridotto i tassi d’interesse, portandoli in campo negativo, alleviando - per fortuna - l’onere del debito pubblico. (Nel lungo termine con tassi negativi ed inflazione positiva, il debito pubblico si ripaga da solo).

I paesi sovranisti duri e puri - come la Turchia - che hanno agito in solitaria (come immagino vorrebbero i sostenitori dell’Italexit) stanno scivolando verso il default, per la caduta del cambio e la volatilizzazione delle riserve della banca centrale. Questo è l’inesorabile risultato di chi, in un mondo interconnesso, vuole andare avanti da solo.

Di questi tempi qualcuno festeggia, per la continua crescita della borsa americana (quella europea procede più lentamente). Ma questo è l’effetto della montagna di liquidità nei mercati, non perché il valore delle imprese (inteso come capacità di produrre profitti) sia cresciuto.

Più a lungo termine, grava sul futuro sviluppo il calo della natalità e conseguente invecchiamento della popolazione, calo che in Italia si è più che dimezzato negli ultimi 50 anni. In Cina la popolazione comincerà a scendere dal 2029, l’Europa nel 2044.

Un mondo meno affollato senz’altro renderà felice un gran numero di persone.

Ma c’è un problema: meno persone significano meno lavoratori, meno produzione, meno crescita, e, per il minore reddito prodotto, anche minori contributi per pagare le nostre pensioni di oggi.

Anche in questa prospettiva dovremmo procedere con un sano senso dell’equilibrio, anzitutto nel nostro interesse.

