Beirut, difficile non pensare  a un segnale  agli Hezbollah

Domenico Cacopardo

Naturalmente, il quesito è quello di sempre: chi è stato?

Per ora e per qualche tempo solo qualcuno, che tacerà a lungo, può dare la risposta che soprattutto i libanesi aspettano.

Oltre cento morti, alcune migliaia di feriti riportano Beirut (dopo l’attentato del 14 febbraio 2005 nel quale fu assassinato il presidente Rafik Hariri) all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. I protagonisti del puzzle medio-orientale sono noti, e non da ora. Sul punto occorre ricordare che oggi il Libano, dopo il ritiro - come conseguenza dell’attentato del 5 febbraio 2005 - delle truppe siriane, è in mano agli hezbollah, la milizia sciita, filoiraniana, strettamente subordinata agli interessi di Teheran. Due i fronti evocabili: uno esogeno, l’altro endogeno. Dall’esterno, il primo indiziato del colpo del 4 agosto è l’Isis. Sconfitta da vari nemici, ma in particolare dall’intervento iraniano in Siria, l’organizzazione terroristica diventata stato aveva e ha la necessità di battere un colpo eclatante che dica ai suoi adepti e simpatizzanti «Eccoci: siamo capaci di colpire ancora». Ciò significa che il destinatario finale dell’operazione sarebbe lo schieramento hezbollah e la stabilizzazione-dominio da esso imposto al Libano.

E veniamo alla dichiarazione di estraneità israeliana subito diramata da Gerusalemme: essa potrebbe celare una diversa verità. Il rafforzamento degli Hezbollah all’ombra della forza di interposizione Unifil, a comando italiano, è di certo motivo di specifico disagio da parte di Israele.

L’estrema vicinanza di una forza dotata di migliaia di missili capaci di colpire il suo territorio in tempi brevissimi che non consentirebbero l’attivazione delle misure antiaeree, potrebbe avere suggerito l’invio di un forte segnale ai nemici - più nemici che ci siano - della repubblica fondata da Ben Gurion. Dall’interno, sunniti, maroniti e drusi hanno di che lamentarsi per la supremazia sciita. Certo, proprio questa supremazia, ormai capillarmente diffusa, dovrebbe essere il presidio principale dell’ordine «costituito», capace di prevenire e di impedire ogni manifestazione ostile, delle dimensioni dell’esplosione del 4. Vedremo presto, dalle reazioni che si manifesteranno a Beirut, in Libano o, comunque, nello scacchiere a chi l’attuale «potere» addebiti l’attentato.

Dimenticavo: il qualcuno che sa è chi - persona o gruppo - ha realizzato l'attentato, se di attentato si è trattato.

Oggi, comunque, rimane sul terreno la versione immediata delle autorità libanesi: un tragico incidente, innescato da una fabbrica di fuochi d’artificio non lontana dal deposito del devastante nitrato di ammonio, di proprietà degli Hezbollah. Una constatazione, quest’ultima, che spinge sempre più a ritenere che la paternità dell’accaduto possa essere attribuita a uno dei tanti nemici mortali dell’organizzazione sciita.