Il Risiko della politica e le sfide dell'autunno

AUGUSTO SCHIANCHI

Il Risiko è un gioco di società molto famoso. E’ un gioco di guerra, dove vince chi adotta la strategia migliore a lungo termine. È una storia di conflitti, alleanze, salto di campo, nuove alleanze. Nel Risiko tutti sono contro tutti. Tutti contro il temporaneamente più forte.

La politica italiana è molto simile. In Italia non si vince perché si prevale sugli altri. Si vince perché si riesce ad aggregare una maggioranza di alleati attorno ad alcune cose da fare. In Italia si vince con la mediazione, gli accordi diretti, le promesse che poi non potranno essere mantenute. Questo modo di fare politica richiede progetti per leggi immediate, tempi lunghi per la loro applicazione. Gli esempi sono tanti: l’eguaglianza tra uomo e donna venne sancita in Costituzione, ma la sua concreta attuazione in un nuovo diritto di famiglia arrivò vent’anni dopo. La necessità di tempi lunghi per metabolizzare principi sacrosanti di civiltà (come l’eguaglianza tra uomini e donne) appartiene alla nostra storia e soprattutto alla nostra vita quotidiana.

Impariamo alla scuola elementare la storia gloriosa nel Rinascimento dei nostri comuni, che è parte del nostro patrimonio culturale. D’altronde l’esperienza di “uomo solo al comando” è stata così devastante e tragica, che nessuno vuole che possa ripetersi. Nella Democrazia cristiana, fu memorabile la ribellione contro Fanfani, considerato un “aspirante ducetto”. I ribelli - i Dorotei - non avevano un programma alternativo comune, semplicemente non volevano che ci fosse un capo.

Nel nostro villaggio convivono tante tribù, e dobbiamo decidere insieme. La maggioranza per ogni decisione comunque dev’essere “larga” e nessuno deve uscirne definitivamente sconfitto. Il caso di Renzi è emblematico. Renzi aveva stravinto le elezioni europee; poi ha promosso una riforma costituzionale che è stata bocciata, non perché sbagliata, ma perché sostenuta con troppo ardore da un Renzi vincente. Il declino nei sondaggi per Salvini è cominciato proprio quando lui ha chiesto gli venissero affidati pieni poteri.

Ed è giusto perché così funziona la democrazia. Al comando si sta per servire, non per comandare. Churchill vinse la guerra, ma quando si autocandidò per governare anche la pace, venne respinto dagli elettori.

Nella pausa estiva, i leader politici (ormai inesistenti i partiti) si preparano per gli appuntamenti d’autunno. Che sono almeno tre.

Il primo riguarda l’andamento del virus e per converso la ripresa economica. Se il virus prosegue a ritmo controllato, la ripresa si consoliderà da sola.

Il secondo riguarda il nuovo contratto sociale nel paese. Il covid ha fatto morti, ma soprattutto tanti feriti. Il lockdown e lo smart working hanno rivoluzionato gli stili di vita. C’è il blocco dei licenziamenti da superare, ci sono i contratti di lavoro (anzitutto lo smart working della pubblica amministrazione) da riscrivere, risollevare le imprese in crisi, un’incertezza globale sui mercati internazionali, con rischi per le nostre esportazioni. La gente è disorientata, ci sono i nuovi poveri; chi può risparmia ma non spende; c’è bisogno di un’iniezione massiccia di fiducia. Non è possibile andare avanti con i deficit del bilancio.

Infine, c’è il referendum che riduce il numero di parlamentari. Un’iniziativa plausibile, che ridimensiona la rappresentanza dei votanti. Le regioni più piccole si ritroveranno con tre parlamentari. Per assicurare la rappresentanza, bisogna aggiornare il meccanismo elettorale. Un maggioritario puro è da escludere, un proporzionale con soglia alta equivale ad un maggioritario, con soglia bassa porta all’ingovernabilità del proporzionale. Dopo 75 anni, sarebbe necessario un riordino geografico delle nostre istituzionali locali, ma nessuno ci prova, perché alla fine tornerebbero a governare le tribù.