La crisi libanese Il ruolo di Israele e il duro colpo agli Hezbollah

A distanza di otto giorni dalla tragedia di Beirut, determinata dall’esplosione di 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio custodite in un silos del porto, iniziano a delinearsi i principali elementi indiziari.

È certo e non contestato che la forza reale che domina il paese è costituita dagli Hezbollah, il “Partito di Dio” formato dagli sciiti di osservanza iraniana e diretto (dal 1992) da Hassan Nasrallah, fiduciario del regime teocratico iraniano. Gli Hezbollah sono anche una milizia fortemente dotata di armi come i missili russi e iraniani di ultima generazione. Hanno partecipato alla guerra di Siria in appoggio al presidente siriano, l’alawita Bashar al-Hassad, e sono risultati determinanti in vari fronti, nei quali hanno eguagliato, quanto a ferocia, gli esponenti dell’Isis. In patria, sono nettamente più forti dell’esercito nazionale e hanno dislocato importanti reparti nel Sud-Ovest, verso Israele, da cui sono attualmente separati dal contingente Onu a guida italiana.

Chi frequenta il Libano sostiene che non ci poteva essere un grammo di nitrato di ammonio nell’area portuale senza che Hezbollah lo sapesse. Anzi, il colpo devastante subito crea gravi difficoltà a questa milizia sciita che monopolizzava l’infrastruttura la più efficiente del paese, insostituibile.

Il colpo del 4 agosto, della cui casualità ormai tutti (e il presidente libanese in particolare) dubitano, ha danneggiato in modo serio il partito Hezbollah e la sua presa nel paese. È vero che i moti di questi giorni sono prevalentemente spontanei e sono altresì privi di leader, ma questo significa che lo scontro avviene su più piani, e che quello della strada non è il cruciale. Allo stato, perciò il principale indiziato per l’esplosione è Israele, a dispetto delle smentite. Di fatto, Hezbollah si è troppo rafforzato e, se questo è visto con gli occhi del futuro, si tratta di una inaccettabile presenza, le cui capacità di dominare il Libano e di minacciare Gerusalemme vanno ridimensionate. Ambienti connessi ai servizi segreti fanno filtrare l’informazione che il Mossad ha fornito agli Stati Uniti e al Regno Unito le informazioni che occorrevano loro per bloccare due invii nel loro territorio (via mare) di nitrato di ammonio, riconducibili al “sistema Iran”. Dimostrandosi così che, nel tragico gioco medio-orientale, l’Iran -che ha conquistato un posto al sole, cioè l’accesso al Mediterraneo da sempre negatogli-, continua a nutrire un disegno eversivo. Certo, altri potrebbero avere operato: e vanno osservati i movimenti sunniti e in particolari le residue forze dell’Isis. Ma Israele è di gran lunga il maggiore indiziato. Naturalmente, nel Libano l’attentato ha reso un favore a tutti i nemici degli sciiti: sunniti, cristiani, drusi. E, da questo punto di vista, il risultato si vedrà nel dopo-crisi, nella ripartizione del potere formale che deriverà dalla prossima consultazione elettorale. Non è detto che l’odiato presidente maronita Michel Aoun, accusato di corruzione (come del resto accusati di corruzione sono gli Hexbollah -non a caso il regime teocratico di Teheran soffre del medesimo male-), riesca a rimanere al suo posto. Né è certo che il primo ministro dimissionario, l’ingegnere Hassan Diab, indipendente, non torni a essere un punto di incontro tra le varie fazioni. Insomma, le prossime settimane che separano Beirut dalle elezioni possono riservarci molte sorprese anche sanguinose. E se la comunità internazionale, capeggiata da Macron, ha fatto bene a intervenire, ha fatto proprio male a stanziare soltanto 250 milioni di dollari: troppo poco per riconquistare le simpatie di un tempo. Peraltro, finché non ci sarà una stabilizzazione reale col ridimensionamento di Hezbollah, è difficile immaginare che i forzieri sauditi e degli emirati si aprano per rimettere in piedi il martoriato paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale