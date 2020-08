Le grane di Salvini e la Meloni che incombe

Agosto non deve essere un mese fortunato per Matteo Salvini. Un anno fa, di questi tempi, forte dello straordinario successo alle elezioni europee, aveva annunciato l’intenzione di ritirare il sostegno al governo giallo-verde. Una scelta che nel giro di qualche settimana si era rivelata un azzardo non proprio azzeccato per la Lega, finita all’opposizione, mentre dall’abbraccio fra Pd e M5S nasceva il governo Conte-bis. Oggi Salvini si trova alle prese con la grana degli aiuti per le partite Iva chiesti da qualche deputato e da alcuni consiglieri regionali leghisti, già lautamente retribuiti. Nessun reato certo. Ed è probabile che, non appena saranno diffusi gli elenchi completi, spunteranno fuori anche nomi di altri partiti. Un peccato veniale, quindi? Non proprio per chi un tempo se la prendeva con «Roma ladrona».

Quel che rischia Salvini è una ricaduta negativa per la sua immagine già piuttosto “appannata” in questi ultimi tempi. E non è proprio il momento giusto visto che fra quaranta giorni si vota in sette regioni e 1.184 comuni. Dopo la sconfitta in Emilia Romagna, una battuta d’arresto per il leader leghista potrebbe non essere facile da gestire. Anche perché le minacce per lui non arrivano tanto dal fronte avversario, sempre alle prese con le divisioni e i pasticci di Pd e Cinque stelle. Il vero pericolo è la sua alleata Giorgia Meloni. Non è certo un mistero che la leader di Fratelli D’Italia stia aumentando i consensi, approfittando del calo leghista. E dopo il voto potrebbe essere pronta a mettere in dubbio il ruolo di Salvini alla guida del centrodestra.