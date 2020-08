Quella Babele illogica e pericolosa

Tutti i giornali e i telegiornali di ieri aprivano con il frastagliato e sconfortante mosaico di ordinanze regionali anti Covid e con il tentativo del governo di mettere ordine in un panorama a dir poco schizofrenico. La cosa più preoccupante di queste cronache era il frequente ricorso alla parola «scontro», con riferimento alla perenne diatriba fra Stato e Regioni.

Al di là di quali siano le misure più idonee per contrastare la diffusione del virus, una domanda appare lecita: esiste una cosa più illogica e pericolosa che procedere in ordine sparso su una materia così delicata come la salute, per di più nel bel mezzo di quella che a tutti gli effetti è ancora un’emergenza nazionale e globale? Ovviamente la risposta è no. Così come non c’è nulla di più inopportuno che lo scontro fra istituzioni su quella stessa materia. Una situazione talmente caotica che il governo, più che intervenire per dettare una propria linea precisa, deve farlo per cercare di contenere l’anarchia di venti regioni che procedono in venti direzioni diverse.

I conflitti sono motivati dalla quota di potestà legislativa che ciascuno può più o meno legittimamente rivendicare su quella materia. Insomma, tutti vogliono dettare legge perché hanno la possibilità di farlo e perché non vogliono rinunciare a esercitare il potere di cui dispongono, in genere con la convinzione di poterlo fare meglio degli altri. E pensare che l’Unione europea ha appena chiesto agli Stati membri «misure coordinate per i divieti». Mentre noi non riusciamo nemmeno a metterci d’accordo al nostro interno, prigionieri di una Babele dovuta in buona parte a un impianto costituzionale figlio delle riforme pseudo federaliste degli anni scorsi, che favorisce la confusione e che proprio per questo andrebbe seriamente ripensato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale