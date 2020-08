L'Europa solidale ha battuto un colpo

L’Europa c’è e batte un colpo. Vi è piena consapevolezza che l’emergenza Covid non è finita, anzi che vi è il rischio concreto di una seconda ondata, proveniente da quei paesi che inizialmente sembravano soltanto sfiorati dal virus, e che non erano intervenuti in modo massiccio, come hanno fatto l'Italia e gli altri pesantemente colpiti fin dall’inizio. Non solo, ma i tempi del recupero appaiono più lunghi del previsto. I dati di luglio sulla ripresa industriale sono buoni, ma meno ottimistici rispetto a quelli di giugno.

Immediatamente è arrivato da Bruxelles un messaggio forte: la ripresa delle regole fiscali “normali” sono rinviate al 2022, e oltre, se necessario. Nel frattempo la Banca centrale europea provvederà alla gestione ordinaria del debito sovrano (anzitutto di quello italiano), con tassi d’interesse a zero. Ora i singoli governi dovranno provvedere ai programmi per l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Recovery fund. Non potranno (giustamente!) essere programmi decisi dai singoli paesi, ma dovranno essere finalizzati alla digitalizzazione e al perseguimento di nuova economia sostenibile, con un forte contenuto green. I programmi dei singoli paesi dovranno essere coordinati tra loro al fine di garantire un sistema economico europeo integrato. Le regioni più deboli avranno la precedenza, ognuna perseguendo la propria vocazione originaria.

In questo ambito le politiche di sostegno all’occupazione dovranno essere orientate alla salvaguardia dei lavoratori, in quanto cittadini europei, piuttosto che alla salvaguardia delle imprese fuori mercato, insostenibili dal punto di vista economico nel lungo periodo.

Quindi un robusto sostegno alle imprese in fase di ristrutturazione, per minimizzare i rischi di mancanza di liquidità, salvaguardia dei posti di lavoro con un futuro economico, agevolare al massimo il cambiamento dei posti di lavoro, supportando i programmi di formazione e garantendo solide prospettive di occupazione.

L’Europa sta dimostrando di avere appreso la lezione del 2011, quando bastarono pochi segnali positivi per ridurre il sostegno fiscale e rialzare i tassi d’interesse. Oggi con il Recovery fund, il problema non è più come allora quello della solvibilità degli stati. Oggi il problema è che non abbiamo ancora compreso appieno quanto siano stati estesi e profondi i danni del lockdown, quanto questo abbia inciso sulle condizioni delle imprese, in che misura questi danni quanto andranno ad incidere sui bilanci futuri del sistema bancario, che a loro volta ricadranno sui bilanci pubblici, per tutelare il risparmio privato. E fino a quando il virus non sarà definitivamente sconfitto, questa condizione di economia sospesa permarrà.

Per fortuna in questa condizione d’incertezza profonda, l’Europa si sta presentando nella giusta misura unita e solidale, dove ciascuno, nessuno escluso, deve contribuire per la propria parte.

Il rischio per l’Italia è comunque quello di arrivare tardi. Di perdersi lungo la strada, inseguendo tattiche di elettoralismo sfrenato, disperdendo il dibattito attorno a piccole questioni (seppure di grande importanza etica) come il contributo dei 600 euro, oppure la designazione dei candidati a sindaco, anche se importante come la capitale.

In ogni caso, data la propensione attuale ad approvare un sistema elettorale proporzionale, la competizione politica è una guerra guerreggiata, dove si litiga tanto prima, per assicurarsi una posizione di forza alle successive trattative di pace dopo, con la formazione di quello che sarà il nuovo governo. Un 1% in più o in meno faranno la differenza; ciascun partito è naturalmente separato dagli altri, e diviso al proprio interno. La strategia è anzitutto consolidare i votanti di ieri, e poi, se possibile, pescare voti nell’orto del vicino.

E’ la democrazia bellezza! Ed è proprio questa sua flessibilità di funzionamento che ne ha assicurato finora una lunga vita. Non è perfetta, ma finora non abbiamo trovato niente di meglio.