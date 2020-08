La Bielorussia ci ricorda che la libertà non è scontata

La libertà che s’è affacciata all’attenzione d’Europa dal 5 maggio 1789, Rivoluzione francese, diventando valore assoluto, etico e politico, non è per sempre: dobbiamo difenderla giorno dopo giorno.

Con l’entusiastica, felice apertura (9 novembre 1989) del Muro di Berlino, pensammo che la democrazia, dopo il secolo del totalitarsmo, avesse vinto la partita. Benché rimanesse in piedi la Cina, con il suo marxismo di mercato e capitalista, la sensazione era che ormai la questione fosse chiusa.

Oggi, a 31 anni di distanza, sappiamo che non è andata come speravamo. La democrazia, in Russia e in tante altre nazioni, come l’Ungheria, s’è trasformata in «democratura», falso simulacro del sistema occidentale, nel quale il potere è esercitato da un tiranno che controlla gli organi elettivi e quelli di garanzia, costruendo in questo modo la perpetuazione del proprio potere. In alcuni casi (vedi Cina) il presidente è designato a vita.

Per queste ragioni, il caso Bielorussia - o Russia Bianca (denominazione, questa, che individua una «Russia baltica» diversa dalla Russia transuralica) - merita un’attenzione particolare. Dopo l’89, i rapporti con Mosca costituirono il centro della polemica politica, finché non prevalse, nel 1994, Aljaksandr Lukašėnka, eletto presidente su una posizione filorussa. Da allora, con le buone e le cattive, l’uomo ha ottenuto conferme plebiscitarie su cui il Consiglio d’Europa ha rilevato brogli e violenze. Un filo rosso lega Minsk a Mosca, come dimostrano gli assassinii di Anna Politkovskaya di Aleksandr, di Sergei e Yulia (sua figlia) Skripal e ora l’ultimo avvelenamento di Aleksej Navalny (uno dei capi dell’opposizione). Occorre ridurre al silenzio oppositori e critici, in modo che l’autocrate di turno non sia disturbato.

Quest’anno, la rielezione ‘bulgara’ di Lukašėnka non è passata senza reazioni. Svetlana Tikhanovskaya, attivista dei diritti umani e coniuge di Siarhei Tsikhanouski, impegnato sul suo medesimo fronte, candidata “sconfitta” ha denunciato brogli e, prima di fuggire all’estero, ha chiamato la piazza. La gente, a partire dalle donne, ha iniziato a manifestare. Ogni giorno, il numero dei dimostranti è cresciuto sino a raggiungere il milione. E, dopo molte violenze, Polizia e Sicurezza hanno subìto il processo che avevamo visto in Romania, in Portogallo, in Germania Est: singoli e reparti hanno deposto pubblicamente le armi.

Il tiranno - duramente contestato (al grido «Vattene! Dimettiti!») durante una visita alla fabbrica Mzkt (la più grande del paese: camion pesanti) mentre uno sciopero generale paralizzava il paese- è in difficoltà.

È difficile prevedere come andrà a finire, dato che il regime gode dell’appoggio di Putin, vista altresì la differenza delle forze in campo. Se alcuni reparti hanno fraternizzato con i dimostranti, l’esercito non s’è accodato: perciò la battaglia non è vinta e, forse, non può essere vinta. Il regime sembra avere ripreso il controllo. È la comunità occidentale che deve mobilitarsi con lo strumento diplomatico e quello economico, per sostenere coloro che aspirano alla libertà, rischiando la vita a Minsk.

Un tema forte anche per noi, alle prese con tanti nemici della repubblica parlamentare e dell’Unione europea che, al di là delle provvisorie indulgenze nei confronti di Polonia e Ungheria, rimane concreto presidio democratico.

La libertà non è per sempre: i fatti di Bielorussia (e di Russia) ce lo dicono, imponendo una seria risposta politica.



