Repubblicani: la Convention è uno show di Trump

Le convention dei due partiti americani, il Partito democratico e il Partito repubblicano, sono, tradizionalmente il colpo d'inizio della corsa per la Casa Bianca. La campagna elettorale è cominciata prima, ma le Convention segnano l'inizio dello sprint finale, un po' come la campanella che segnala l'ultimo giro di pista nelle gare di fondo.

Da ieri è partita la Convention del Partito repubblicano e qualche giorno fa si è svolta quella dei democratici e già delle prime battute si è capito che si tratta di due cose completamente diverse.

Una - quella democratica - quasi esclusivamente virtuale - fatta di video prodotti in modo molto professionale e fatti per essere visti non solo in tv ma anche e soprattutto sul web; l'altra che ha un'impostazione molto tradizionale e che non rinuncia alla presenza fisica dei delegati anche se molto diminuiti di numero per l'imperversare della pandemia; una che schiera tutti i pezzi grossi del partito - compresi gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama - e l'altra che si affida quasi esclusivamente all'istrionico carisma di Donald Trump (e della sua famiglia); una che lascia la parola finale al candidato Joe Biden che fa un discorso alato a base di luce contro le tenebre; l'altra che è partita con il cannoneggiamento di Trump che parla dell'eventuale vittoria di Biden come del trionfo del comunismo.

Insomma stili differenti e pubblici differenti, ma una sola certezza: queste elezioni si giocheranno più sugli slogan per galvanizzare la propria parte politica, piuttosto che sui ragionamenti razionali.