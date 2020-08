Settembre, per il governo è tempo di operare

Dopo mesi di narcotici, dispensati a piene mani nel tessuto produttivo e sociale del Paese, il governo oggi si trova alle prese con la normale ripresa delle attività che caratterizza la fine dell’estate. Purtroppo, oggi 29 agosto 2020, nel momento in cui dovremmo essere pronti con tutte le forze per riattivare il motore, rimaniamo nel limbo dell’imprecisione e dell’indecisione. Quattro i punti critici: -il disinteresse per il sistema delle imprese e la scarsa attenzione alla posizione politica del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Questi contesta l’assenza di un quadro di orientamenti e di certezze che possa orientare le imprese. Contemporaneamente si manifesta un difficile rapporto col sindacato, che pretenderebbe il rinnovo di una serie di contratti collettivi, da tempo scaduti. Maurizio Landini minaccia scioperi e contestazioni. Bonomi, correttamente, oltre al quadro di certezze di cui sopra, chiede un aumento della produttività.

-la scuola. Siamo indietro di tante, troppe settimane. Conte dovrebbe attribuirsi la responsabilità di affrontare e risolvere l’emergenza. In ogni caso, è troppo tardi e famiglie, studenti e professori pagheranno un prezzo non necessario, non accettabile, evitabile se ci si fosse occupati per tempo del settore.

-la politica di bilancio. La pandemia ha spinto il governo e i dissipatori in esso annidati ad allargare i cordoni della borsa, prevalentemente per soccorso sociale e per impegni di spesa che pesano in modo anomalo e insostenibile sui prossimi bilanci.

Decine di migliaia di persone sono immesse nel sistema scolastico e nel sistema sanitario, senza distinguere tra le esigenze emergenziali e quelle a regime. Sul settore sanitario che aveva storicamente bisogno di una ripresa degli investimenti è in essere l’insopportabile rifiuto dei miliardi del Mes da parte grillina.

-Infine, il Recovery Found. Non si sa nulla delle procedure adottate per scegliere le priorità, i settori e i progetti per la sua utilizzazione. Si sa che i ministeri stanno raccogliendo proposte e ipotesi.

A nessuno, a Palazzo Chigi e dintorni, è venuto in mente che occorre definire uno schema di intervento che parta dai vincoli prospettati dall’Europa (riforma dell’Amministrazione, e quindi anche della giustizia e rilancio dell’istruzione e della ricerca, per esempio) e definisca operazioni concrete coerenti con le impostazioni. E poi, naturalmente, infrastrutture fisiche e digitali. Mentre la politica nazionale è arrivata a livelli di tensione difficilmente contenibili, una grande operazione come l’utilizzazione del Recovery Fund era l’occasione - un’occasione unica mai prima verificatasi - per una cooperazione creativa tra Regioni (ed enti locali) e Stato in modo che, con un atto di responsabilità collettiva, le scelte di investimento fossero il frutto non avvelenato di quell’incontro - da tempo auspicato e mai realizzato - tra istanze del territorio ed esigenze di razionalizzazione complessiva. Un metodo che, bypassando lo scontro frontale nazionale, avrebbe posto anche le opposizioni nelle condizioni di contribuire al risultato collettivo, se ne avessero avuto voglia e se ne fossero state capaci. Regioni ed enti locali sono governati da maggioranza e opposizione, più opposizione che maggioranza, e possono essere il luogo di intese politiche di interesse comune che prescindano dai pregiudizi di partito.

Su questi quattro punti, non emerge una linea di governo, un progetto politico. E, quindi, essi rappresentano, per ora, non i capisaldi di una ripresa, ma i prodromi di una stagione ancora più difficile di quella vissuta.

DOMENICO CACOPARDO

