Una first lady all'italiana? Siamo ancora molto lontani

VITTORIO TESTA

Dall’ultimo posto in Europa per la presenza femminile ai vertici politici, salutiamo con simpatia la già first lady signora Michelle Obama, la quale ha confessato che certe volte avrebbe gettato dalla finestra il consorte Barack, il presidente degli Stati uniti. Una battuta, certo, di questa donna potente e possente che sprigiona una forza straordinaria. Una battuta che rivela come una ‘’first lady’’ dalla personalità e dal carattere ben marcati, possa con l’elezione diretta del presidente della Repubblica, arrivare al proscenio ed affiancare il marito con un ruolo di spicco, spesso determinante, per saggezza e capacità di empatia, per la tutela e il successo del Presidente. Così come capitò ai tempi della presidenza Bill Clinton, con la moglie Hillary più Rodham che Clinton, pronta a difendere il marito nella vicenda dei suoi svelti incontri con Monica Lewinsky, consumati nella ‘Sala ovale’ della Casa Bianca. Anche Hillary avrebbe buttato dalla finestra il ribaldo mentitore, invece non abbandonò mai l’ineffabile Bill, salvato da un escamotage lessicale che negava poter essere definito ‘’rapporto sessuale’’, un giochino erotico compiuto in quella che la satira americana ribattezzò in quei giorni come ‘’Sala orale’’. Ma al di là del sistema costituzionale dei Paesi che eleggono direttamente il premier o il presidente della Repubblica con pieni poteri, la figura della ‘’first lady’’ che ha successo indica che la condizione femminile di quel Paese è più avanzata, la donna ha un peso sociale e politico quasi pari a quello maschile. Cosa che è lontanissima nel nostro Paese.

Donne ai comandi in politica? Rara avis. Nel ’58 la senatrice Merlin ottenne la chiusura delle ‘case chiuse’. Nel ’76 Nilde Iotti divenne presidente della Camera. La senatrice Tina Anselmi ministro. La leghista Irene Pivetti presidente della Camera nel 1994. E due anni fa Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, prima donna ad occupare la seconda carica dello Stato. In Parlamento la rappresentanza’’rosa’’ - per dirla con una definizione sciocca che presupporrebbe come ‘’azzurra’’ quella di noi maschietti - è aumentata, nel governo ci sono otto donne ministro, ma restiamo ultimi in Europa nella classifica dei Paesi che valorizzano le capacità di equilibrio, pacatezza e sensibilità dell’’’altra metà del cielo’’: ennesima definizione che rivela il continuo bisogno di etichettare in qualche modo la donna come specie a sé stante. Si è mai sentito qualche maschio definirsi parte dell’’’altra metà del cielo’’? Se guardiamo ai risultati ottenuti da un potere sostanzialmente in mani maschili, spesso misogino al punto da remunerare la donna lavoratrice il venti, trenta per cento in meno rispetto all’uomo, vediamo un panorama deludente: un fallimento di obiettivi che sono da anni irraggiungibili dal nostro ceto politico, da presidenti del Consiglio e presidenti della Repubblica rigorosamente maschi, sempre maschi e per di più ritenuti intramontabili da un Paese gerontofilo: a ottant’anni il politico è considerato uomo dell’avvenire, a sessant’anni un giovinotto di belle speranze. Dove sono i giovani capaci? Dove sono le donne leader? Nelle elezioni del 2018 l’età media dell’eletto si è abbassata notevolmente, abbiamo visto nominati ministri alcuni politici dai trenta ai quarantacinque anni. Risultati di quella che era stata definita la stagione dello svecchiamento politico? Non esaltanti, certo. E con esiti a volte stupefacenti. Come quello di Luigi Di Maio che in un anno e mezzo ha ricoperto il ruolo di vicepremier, ministro allo Sviluppo, del Lavoro e delle Politiche sociali, e dal 5 settembre dell’anno scorso addirittura ministro degli Esteri. Un ragazzo che non sa l’inglese ma pronuncia ‘coronavairus’, convinto che il Venezuela fosse schiacciato sotto il tacco del sanguinario dittatore Pinochet e che Matera fosse un capoluogo della Puglia. Risultati all’opposto di quanto sperato: operazioni di puro potere, stile vecchia maniera, un giovane presidente del Consiglio che in un amen sostituisce la maggioranza con l’opposizione. Se fossimo un Paese normale, gli eletti avrebbero dovuto da tempo mettere mano a una riforma costituzionale, con una legge elettorale semplificatoria tale da garantire maggioranze stabili e dare poteri più incisivi all’esecutivo, magari anche con il presidenzialismo. E’ uno scandalo, dal punto di vista democratico, che si governi a colpi di decreti e si tenga unita la maggioranza ponendo continuamente la fiducia. E avendo noi maschietti dato prove per nulla esaltanti, perché non fare un passo indietro e dare più spazio alle donne? Ci sono, Merkel in testa, sette signore premier in Europa, al vertice dei Paesi che hanno saputo affrontare meglio il Covid 19. Sarà solo per caso?