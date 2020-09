Usa: il vaccino diventa un'arma politica

Fare campagna elettorale durante un'epidemia non è semplice. Soprattutto se la malattia è potenzialmente mortale ed estremamente contagiosa come il Covid 19. Se ne stanno accorgendo negli Stati Uniti dove - oltre agli ovvi problemi di distanziamento sociale che rendono molto complicati (e poco numerosi) i comizi - la stessa risposta alla malattia sta diventando uno strumento di lotta nell'infuocato dibattito che accompagna la corsa alla Casa Bianca.

La risposta data da Donald Trump e dalla sua amministrazione, secondo i sondaggi, è stata giudicata poco efficace dalla maggioranza degli elettori statunitensi. E d'altronde i numeri sono abbastanza impietosi, visto l'altissimo numero di contagiati e morti che giornalmente vanno ad aggiungersi al già alto cumulo di vittime della pandemia negli Stati Uniti. A fronte, però, di un andamento economico tutt'altro che disastroso.

Per questo è importante per Donald Trump cercare di fare in modo che il vaccino - almeno le prime dosi - sia distribuito a novembre. O perlomeno che l'annuncio dell'imminente distribuzione arrivi prima del voto. Al contrario Joe Biden, lo sfidante, ha tutto l'interesse a dimostrarsi scettico sulle promesse di Trump.

Per questo in queste ultime settimane assisteremo a un balletto giornaliero su «vaccino sì-vaccino no» a cui, mi scuserete la battuta, dovremo essere vaccinati. L'importante è che gli organismi preposti a dare il via libera non assecondino questa deriva propagandistico-politica. E per ora, per fortuna, questo non è successo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale

usa

politica

vaccino