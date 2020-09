Zingaretti può brindare. E anche Conte

È finita 3-3. Ma è difficile definirlo un pareggio. È vero: tre regioni vanno al centrodestra e altrettante al centrosinistra. Però, alla vigilia di questa tornata elettorale, tanti erano pronti a scommettere che sarebbe finita 4-2 o addirittura 5-1 per Salvini e soci. Un risultato che, insieme a quello del referendum costituzionale, sembra portare verso acque un po’ più tranquille il governo Conte, almeno per il momento.

Ed è forse proprio il premier, insieme al segretario del Pd Zingaretti, uno dei pochi che ieri sera poteva davvero brindare per i risultati di questo election day in epoca Covid.

Non può brindare certamente Matteo Salvini. Per tentare l’assalto alla Toscana, ha cambiato tattica rispetto all’Emilia Romagna, ma alla fine l’eurodeputata Ceccardi non ha ottenuto un risultato molto diverso da quello della Borgonzoni, nonostante un avversario, Giani, che appariva più debole di Bonaccini. La Lega deve segnare una battuta d’arresto nella crescita al Sud, sia in Campania che in Puglia. E la vittoria del Veneto arriva con la lista del governatore Zaia che surclassa quella del Carroccio, strenuamente difesa dallo stesso Salvini che sembra ormai aver davvero perso il «tocco magico» delle Europee di un anno fa. Ma Giorgia Meloni, che era già pronta a contendergli la leadership del centrodestra, dovrà aspettare ancora un po’. È vero infatti che il suo candidato Acquaroli conquista le Marche dopo 25 anni ininterrotti di sinistra. Ma in Puglia, l’altro candidato di Fratelli d’Italia, Fitto, incassa una sconfitta bruciante dal governatore uscente Emiliano.

Nonostante i tentativi di intestarsi la vittoria nel referendum da parte di Di Maio, anche i Cinque stelle hanno ben poco da festeggiare, vista l’ennesima débâcle nel voto locale. Non vincono dove, come in Liguria, si alleano con il Pd. Ma non sono neanche lontanamente decisivi dove corrono da soli. Anzi. Il loro bacino di voti si è quasi completamente svuotato. Il risultato migliore, intorno al 15%, lo ottengono in Campania dove però alle politiche di due anni fa erano sopra al cinquanta.

In questo quadro si capisce la soddisfazione di Nicola Zingaretti. È vero, perde le Marche. E non è poco, dopo la sconfitta di un anno fa in Umbria. Ma era previsto. E, per come sembrava essersi messa, il segretario Pd può davvero festeggiare. Perdere la Puglia e soprattutto la Toscana avrebbe minato la sua leadership già abbastanza traballante. Non solo: alla fine, vince anche la scommessa del Sì al referendum, con la giravolta imposta al suo partito dopo ben tre voti contrari al taglio dei parlamentari. E ora può godersi lo spettacolo dei suoi avversari interni che devono rimandare la periodica resa dei conti. Ma soprattutto, giocando di sponda con il premier Conte, può cercare di riequilibrare assetti e azioni di un esecutivo in cui finora a dettare la linea sono stati quasi sempre i Cinque stelle. Nei prossimi mesi non mancheranno di certo le occasioni importanti per dimostrare che qualcosa è cambiato. A partire dalla partita sui fondi europei per fronteggiare la crisi causata dalla pandemia.



