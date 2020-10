Facciamo diventare adulti i nostri ragazzi

Lasciamoli diventare adulti, i nostri ragazzi. Riportiamoli al centro della vita familiare, facciamo capire che anche dai loro comportamenti responsabili dipende la salute di tutti. Non la salute in astratto, ma incarnata nelle persone care: quella del nonno cardiopatico, dello zio immunodepresso, del coetaneo diabetico.

Sul fatto che andare a scuola in presenza - come ha ribadito ieri sera il premier Conte - sia fondamentale per imparare e per crescere, credo che siamo tutti d'accordo. Così come è innegabile che la scuola rappresenti un potenziale fattore di rischio: le aule piene di studenti, ciascuno con la propria storia di contatti personali, ci obbligano a tenere alta la guardia. E gli insegnanti, non dimentichiamolo, sono in prima linea: i cosiddetti focolai domestici rappresentano il maggior veicolo di contagio. E allora, si deve forse tornare necessariamente alla didattica a distanza per salvaguardare il bene supremo della salute collettiva? Le scuole si sono arrampicate sugli specchi della carenza di fondi e della burocrazia per inventarsi in quattro e quattr'otto aule più grandi, muri di cartongesso, procedure per affrontare i casi sospetti. Una battaglia quotidiana sul sottile doppio filo del pericolo e della razionalità. Ben venga, allora, l'invito che un liceo di Parma ha rivolto agli studenti affinché si vestano pesante e si portino perfino un pannetto da casa per poter poi aprire le finestre in classe, nonostante il freddo. Fa ridere, è scomodo, ma dove siamo finiti?

Non importa, si guarda avanti e si fa lezione anche così. Un compromesso che responsabilizza tutti. Il punto, alla fine, è che le scuole rispettano sì tutte le procedure, che i prof fanno la guardia, ma poi all'esterno che succede? Ragazzi senza mascherina, abbracci, voglia di stare assieme come prima. Vincono il senso di eternità e la giovinezza: siamo forti, non ci succederà mai nulla, il Covid riguarda gli altri. Diciamolo ai nostri figli: è la politica dello struzzo. Il rischio non è andare a scuola, ma come ciascuno di loro si comporta. In classe, ma anche e soprattutto fuori. Servono più controlli dei vigili, sanzioni, punizioni? Forse. Ma soprattutto serve far capire il senso di responsabilità individuale. Ieri sera il premier Conte ha ribadito che la scuola deve resistere in presenza. Il nemico Covid non se ne è andato: ragazzi, adesso tocca anche a voi.