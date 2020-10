Nella politica del marketing si fa campagna anche sul virus

Il marketing è il cuore dell’attività imprenditoriale, senza marketing l’impresa non nasce e non si sviluppa. Perché fare marketing significa partire dai bisogni potenziali dei consumatori, inventare un prodotto nuovo che può servire a soddisfare quel bisogno, per poi provare a venderlo. Le start up nascono così. Gli esempi sono infiniti: tutti i prodotti nascono per soddisfare un bisogno, vero o presunto del consumatore. L’auto serve per soddisfare il bisogno di spostarsi, per necessità o anche per il semplice desiderio di libertà. Il bisogno di muoversi esiste ed è reale. Un tempo non era così: gli ingegneri inventavano una nuova tecnologia, poi si ricavava un prodotto, infine si cercava di venderlo ai clienti.

La politica si è appropriata del marketing, probabilmente con l’arrivo della seconda repubblica. Il programma politico di Berlusconi nacque da un sondaggio: qual è la cosa più odiata dagli Italiani? A quel tempo sembra che fossero l’Ici e la tassa sulle eredità… bene: il primo punto del programma elettorale furono proprio l’abolizione dell’Ici e della tassa sulle eredità. Poi chissenefrega del corrispondente buco nel bilancio pubblico: la gente capisce l’Ici, non capisce il bilancio pubblico, quindi non gli importa. Nella prima repubblica non era così. Il programma dei partiti era un programma di governo, immaginando di perseguire il bene comune nel lungo periodo. Lo dimostra il fatto che nella prima repubblica il 75 % delle leggi furono approvate congiuntamente da Democrazia Cristiana e Partito Comunista.

Ci si confrontava, si mediava, si approvava insieme la legge. E abbiamo avuto grandi leggi di riforma, che gli elettori di oggi non sono in grado di apprezzare, perché certi diritti sono dati per scontati. Nessuno ricorda più il confronto tra l’eredità della seconda guerra mondiale e l’Italia di oggi.



Poi è arrivato il Covid. Che non è stato affrontato con l’obiettivo di perseguire il bene comune, ma per l’appunto in un’ottica di marketing. L’obiettivo è raccogliere voti, e per farlo bisogna distinguersi, come si fa con le politiche di marketing. Il mio bianco è più bianco del tuo. L’uso del marketing in politica non è una novità, e non è un male di per sé. Lo può diventare, quando diventa una modalità per affrontare un problema di gravità estrema come la pandemia di Covid. Se il governo per fronteggiare il virus, propone l’azione A, l’opposizione ribatte che ci vorrebbe l’azione B. Se il governo avesse proposto B, l’opposizione avrebbe risposto con A. E questa distinzione scende all’interno delle singole coalizioni. Ognuno cerca di valorizzare il proprio brand, cioè se stessi. Con casi in cui si cade nel ridicolo. La politica non ricerca un orizzonte di verità, ma solo la contrapposizione in funzione elettorale. Purtroppo la commistione tra marketing e politica ha un effetto collaterale molto serio: la guerra frontale tra le forze politiche, alla quale consegue che la gente è confusa e spaesata. E nella confusione proliferano le teorie più strane, dal complottismo globale all’affermazione che il virus non esiste. Intanto la gente muore, anche persone più giovani vivono esperienze drammatiche; il virus non colpisce più soltanto l’anziano con malattie pregresse. Il virus può lasciare invalidità permanenti, disabilitanti per il resto di una vita. La gente che apprende questi fatti dai giornali e dalle chiacchiere per strada, è impaurita. Lentamente la paura viene metabolizzata ed entra a far parte della nostra vita quotidiana. Con effetti devastanti sulla nostra socialità e sui livelli di fiducia. La politica non deve trasmettere questo al popolo, che poi pretende di rappresentare.



