La pandemia e le armi che abbiamo per affrontarla

L’andamento dei contagi della pandemia da Covid-19 ha registrato nelle ultime settimane una crescita molto significativa con una dinamica che appare in questi giorni in rapida accelerazione. È la cosiddetta seconda ondata dell’epidemia, che potrebbe, se non controllata, mandare velocemente in crisi le nostre strutture sanitarie.

Nel guardare il modo in cui il Paese sta affrontando questa seconda ondata è forte la sensazione che si sia fatto un errore importante dopo il periodo estivo: nella ripartenza si è cercato di ritornare a fare le cose come prima (seppure con mascherina e distanziamento) invece di pensare ad un nuovo modo di fare le cose di prima. Un buon esempio di questo errore è il modo molto limitato con cui stiamo usando uno straordinario strumento a nostra disposizione: la possibilità di svolgere attività a distanza in connessione on line.

I contesti in cui questo strumento è sottoutilizzato sono diversi. Pensiamo al mondo del lavoro. Durante il lockdown si è fatto, per necessità, un ampio ricorso al lavoro da casa, il cosiddetto smart working. In alcuni casi questo utilizzo è stato oggettivamente problematico ma in altri ha portato a indubbi guadagni di efficienza. Si pensi alle riunioni all’interno di una azienda o di una struttura o fra aziende o strutture diverse. L’attuazione di questi incontri in modo virtuale ha permesso di annullare tutti i tempi di trasferimento (magari da una città all’altra o da un paese all’altro) e di ridurre drasticamente i tempi morti fra una riunione e l’altra.



Tutto questo ha determinato un evidente vantaggio di produttività, senza citare gli enormi benefici per l’ambiente. Eppure, dopo il lockdown tanta di questa attività è tornata in presenza, probabilmente per la falsa convinzione che chi non è fisicamente in ufficio non stia davvero lavorando. E’ una falsa convinzione, da sfatare rapidamente, perché in molti casi si lavora di più e meglio in smart working, se c’è una adeguata organizzazione del lavoro e se sono predisposti adeguati controlli. Un discorso analogo vale per la scuola. Dopo il lockdown tutta l’attività didattica è stata riportata in presenza. Eppure lezioni on line, ben progettate e ben organizzate, stanno funzionando bene in molti corsi universitari e potrebbero funzionare bene anche per le scuole superiori. Fare questa scelta prima dell’estate ci avrebbe permesso di acquistare computer e tablet per le famiglie anziché nuovi banchi, contribuendo alla digitalizzazione del Paese. Farlo comunque oggi ridurrebbe la congestione dei mezzi di trasporto e le occasioni di contatto e, quindi, probabilmente anche i contagi, ma sarebbe, in realtà, anche utile per permettere a tutti quegli studenti che oggi sono a casa malati, in molti casi anche senza una positività accertata al Covid, di non perdere le lezioni. Alcune regioni stanno già andando in questa direzione. Sarebbe un provvedimento da prendere anche nel resto d’Italia per ottenerne i benefici il più presto possibile senza attendere ulteriori peggioramenti. Circa cento anni fa il mondo è stato colpito da un’altra pandemia, l’«influenza spagnola», il cui andamento in termini di tempistica delle ondate presenta preoccupanti somiglianze con la pandemia attuale. Durante l’influenza spagnola la seconda ondata fu molto più letale della prima. Oggi abbiamo due armi in più per fronteggiare il nemico che abbiamo di fronte: i progressi nella medicina e la possibilità di connetterci on line. L’impressione è che stiamo usando al massimo delle nostre possibilità la prima arma ma non la seconda. E’ necessario cambiare rotta rapidamente perché non farlo potrebbe rivelarsi un errore fatale.

Mario Menegatti

Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università

