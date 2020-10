Indecisi a tutto fra allarmi e proteste

Siamo governati da un pugno di uomini indecisi a tutto. Sballottati tra l’ appello di cento scienziati, che invitano a prendere in fretta misure drastiche, e una serie di critiche da parte di virologi contrari al pugno di ferro, atterriti dai devastanti moti di piazza a Napoli e a Roma, i nostri governanti dicevano di voler decidere misure forti ma poi al momento di attuarle, timorosi, hanno provveduto a recidere i punti più forti, impopolari. In effetti sarebbe sbagliato ritenere gli scontri e la guerriglia incendiaria di Napoli un semplice atto eversivo ordito dalla camorra, e ascrivere le violenze notturne romane alla sola responsabilità dei neofascisti di «Forza Nuova». Ogni giorno che passa, l’incubo della pandemia e i danni economici e sociali conseguenti al ‘lockdown’ e alle restrizioni, produce in risposta un surplus di aggressività pericolosissima. Viviamo nell’incertezza di che cosa ci riserverà il futuro, anzi nella certezza che nulla sarà come prima e certamente in peggio. Anche a Parma le forze dell’ordine hanno avuto un bel daffare, quando l’altra sera, in piazza delle Pace, in risposta ai carabinieri che li invitavano a mettere la mascherina, un gruppo di immigrati ha reagito scagliando contro di loro alcune bottiglie. Episodio marginale, questo, che però rende l’idea del clima di tensione che va peggiorando di giorno in giorno. E in questo contesto, lo spettacolo di un governo tentennante, che dopo aver promesso rigore estremo, doloroso ma necessario, produce mezze misure e tenta di scaricare le decisioni più importanti sulle regioni e sui comuni, non aiuta certo a coltivare speranze rosee.

C’è una breve frase, detta dal presidente del Consiglio davanti alla telecamere, passata via in fretta, inosservata nel calderone dell’ennesimo "dPCm", ‘’decreto del Presidente del Consiglio dei ministri’’, ma che rivela impietosamente la debolezza e il disorientamento che regnano a Palazzo Chigi. Il premier Conte ha appena finito di illustrare le nuove misure "anticovid19" quando un cronista gli chiede un parere sulle molte proteste e critiche ricevute da vari settori della società.

E lui, anziché motivare e difendere le proprie scelte, se ne esce con un commento ineffabile: «Certo, se mi trovassi nei panni di chi deve subire queste decisioni, anch’io protesterei. Non come è successo a Napoli e a Roma, ovviamente, ma in maniera civile». Cioè, mettiamo il caso che domani cade il governo, Conte si dimette, torna a fare l’avvocato: e il suo successore conferma le misure da lui varate con questo ultimo Dpcm. Che farà l’azzimato ex premier: finalmente uomo libero da vincoli politici si dedicherà a criticare e protestare contro sé stesso, deludente presidente del Consiglio?

Ma è questa in realtà una stagione nella quale sembra che ognuno di noi stia dando il peggio. Compresi i virologi, da giorni impegnati a dire e a contraddirsi, ad accusare e contrattaccare. Mentre cento medici e scienziati affini cercano di spingere il governo a soluzioni estreme, gli specialisti in materia di virus, i virologi, se le danno di santa ragione.

Andrea Crisanti, microbiologo, sostiene che occorre un nuovo lockdown fino oltre il Natale. Il professore in neuroscienze, già presidente dei virologi europei, Giorgio Palù, sostiene che sarebbe una follia. «Crisanti è stato un mio allievo, poi non si è mai occupato di virologia, è un esperto di zanzare» dice Palù decisamente contrario «al clima di isteria creato dall’infodemia, un’informazione che è diventata, questa sì, pandemica, virulenta e contagiosa». E Palù chiude mettendoci in guardia: «Stiamo impedendo di vivere ai nostri giovani. Una colpa imperdonabile». C’è molta confusione sotto il cielo italico



© RIPRODUZIONE RISERVATA editoriale