La sfida cinese agli interessi statunitensi

In un articolo pubblicato domenica 15 novembre sulla Gazzetta avevo scritto delle mie preoccupazioni nel caso Trump avesse ottenuto la riconferma alla Casa Bianca per altri quattro anni. Ha vinto Biden, il quale avrà un compito non facile nel ricostituire vecchi equilibri con i paesi europei e con gli altri tradizionali alleati. Anche per contrastare con più efficacia la crescente influenza della Cina sugli scambi commerciali del pianeta. Avevo scritto che Trump con il suo concentrarsi sugli interessi interni degli Stati Uniti anche per motivi elettorali (sono le cose che i nazionalisti vogliono sentirsi dire) non stava facendo gli interessi di lungo periodo del suo Paese.

Lo stava isolando pericolosamente dal resto del mondo occidentale lasciando così ulteriore spazio a Xi Jinping nell’avvicinare altri partners.

Devo ammettere che avevo sottovalutato l’entità dei danni già fatti. Abbiamo saputo nei giorni scorsi che la Cina ha sottoscritto un trattato di libero scambio con quindici paesi orientali. E, cosa non secondaria, tra i quindici ci sono tre paesi alleati tradizionali degli Usa ed un continente/stato l’Australia che mai in passato ha avuto buoni rapporti con i cinesi.

Il mondo occidentale non si è accorto, o ha fatto finta di non accorgersi, o ha sottovalutato il fatto che da anni la Cina - forte della sua economia in grande crescita - lavora per togliere agli americani la loro consolidata leadership sui mercati.

Gli accordi internazionali richiedono tempo, tanta pazienza, attenzione a molte variabili, negoziati che tengono conto dei propri interessi da coniugare con gli interessi degli altri.

A me sembra che questa strategia espansiva dei cinesi abbia però avuto una qualche accelerazione dopo la nomina di Trump alla presidenza Usa. Una strategia facilitata dalla sua politica estera. Facilitata anche dalla decisione di cancellare l’adesione americana a quel Tpp, il partenariato Trans Pacific, che Obama e Biden avevano favorito.

Xi Jinping ha approfittato della strada spianata per vendere i suoi prodotti e la sua tecnologia anche a paesi non alleati della Cina. Al nuovo trattato hanno aderito infatti il Giappone la Nuova Zelanda e la Corea del Sud. Questi tre paesi e la stessa Australia, sono sempre stati alleati degli americani. Si sono ora appannate le relazioni con gli Usa ed hanno preferito non perdere il treno di un accordo commerciale comunque utile. Parliamo di una vasta area interessata, con oltre due miliardi di persone e con più di un terzo del commercio mondiale.

L’egemonia economica ed una supremazia globale sono gli obbiettivi della Cina a spese di un Occidente disposto, pare, a concederli. Controllando i movimenti delle merci e dei trasporti si potranno poi fare tante cose. Speriamo le facciano nel rispetto degli interessi di tutti, i partner attuali e quelli potenziali. Perché, in mancanza d’altro, domani anche l’Europa potrebbe spostarsi da quella parte.

Il compito del Presidente Biden appare complicato. Ma non è un compito impossibile. L’accordo di libero scambio firmato nei giorni scorsi avrà bisogno di tempo per essere approvato dai singoli stati. Durante questo tempo gli Stati Uniti dovranno darsi da fare. Se vogliono recuperare il terreno perduto. E noi europei dovremmo dare una mano.