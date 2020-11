Nell'Europa «sospesa» l'Italia cerca il proprio ruolo

Per avviare il Recovery Fund si è in attesa che la Merkel trovi la quadra con Ungheria e Polonia, le quali non vogliono che il rispetto dello stato di diritto sia parte vincolante per l’ottenimento dei fondi. Non è un problema di facile di soluzione, perché l’altro vincolo di decisioni all’unanimità, rafforza enormemente le posizioni di Ungheria e Polonia. Almeno nel breve termine, perché nel lungo termine questo processo potrebbe portare a cambiamenti nei trattati europei, oggi imprevedibili.

In questa incerta situazione l’Italia è (almeno parzialmente) protetta dalla politica espansiva della Banca Centrale Europea. Certo, stiamo procedendo nell’accumulare debito pubblico (oggi al 160%), ma a tassi quasi a zero; quindi, con un debito che si ripagherà nel lungo termine in gran parte con un’inflazione anche minima del 2 o 3%.

Ma il problema del futuro dell’Unione europea rimane aperto. Macron in una lunga intervista della settimana scorsa, ha fissato i termini della futura Europa unita. Un’Europa unita, con una salda alleanza con gli Stati Uniti, ma (in linea con la tradizione gaullista) autonoma sui piani politico ed economico, forte ed autosufficiente sul piano militare. Europa e Stati Uniti alleati, ma rispettosi nella reciproca autonomia: un’alleanza tra pari. In particolare, l’Europa deve garantirsi da sola la propria sicurezza militare, con maggiori investimenti nel settore tecnologico (anche ad uso militare).

Purtroppo, questo disegno strategico non è condiviso dal socio europeo più forte, la Germania. La quale, per evidenti ragioni storiche, rifiuta una leadership militare, e non solo accetta, ma ricerca un ruolo di alleato militare subordinato nei confronti degli Stati Uniti. La Germania immagina per il futuro, che l’Europa veda la propria sicurezza garantita dagli Stati Uniti. Da aggiungere che gli interessi europei della Germania sono rivolti ad est (come è sempre stato storicamente), inclusi i paesi orientali che reciprocamente vedono nella Germania e negli Stati Uniti i garanti della loro libertà, rispetto all’invadenza russa.

A breve termine non ci saranno cambiamenti radicali, la Merkel troverà un accomodamento con Polonia e Ungheria, le quali per prime hanno un interesse prioritario a che vengano distribuiti i fondi del Recovery Fund (visto che ne saranno destinatari), e tenuto conto che i sondaggi dei loro cittadini in larga maggioranza vogliono restare agganciati all’Europa.

Nel frattempo, la Banca Centrale Europea rimane garante della stabilità finanziaria europea e della sicurezza del risparmio dei suoi cittadini. Il recupero dalla pandemia Covid (con un’ampia diffusione delle vaccinazioni) ed il rilancio dell’economia occuperanno il dibattito politico nel prossimo biennio. Ma a fine ’21 si terranno le elezioni in Germania con la preannunciata uscita della Cancelliera Merkel, e nel giro di poco tempo seguiranno le elezioni francesi. Si aprirà un nuovo capitolo della storia europea. E saranno i cittadini europei a orientarne la direzione.

Quale potrà essere il ruolo dell’Italia? Non c’è risposta, se non che il suo ruolo dipenderà dagli italiani stessi. Potremo essere l’Italia del Rinascimento, fragile militarmente e quindi tessitrice di alleanze; ma leader sul piano artistico-culturale, nelle produzioni di elevata qualità (come food e design), nei servizi avanzati (come allora -insieme all’Olanda- eravamo il centro della finanza europea), e nella costruzione di un’Europa sostenibile.

Oppure potremmo essere l’Italia del ‘600, travolta dal cambiamento climatico (la piccola era glaciale), ridotta a terra di conquista delle milizie proveniente da tutt’Europa. Non dimentichiamo: il nostro futuro dipenderà da noi.