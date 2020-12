Mes: un treno per restare nell'Europa che cresce

Arrivato il Covid nello scorso febbraio, i governi sono intervenuti con sostanziosi aumenti di spesa pubblica. L’Europa ha fatto la sua parte, con l’intervento della Banca Centrale Europea, con la sospensione delle regole di equilibrio dei bilanci, e con prestiti mirati: il Sure per il mercato del lavoro, il Mes per la sanità.

Il Sure è uno strumento nuovo, per il finanziamento della cassa integrazione, già perfettamente funzionante che dà soldi ai 17 paesi che ne hanno fatto richiesta; il Mes invece è l’adattamento di meccanismo di credito già esistente, dal 2012, e utilizzato allora per garantire la stabilità della zona euro, con il soccorso dei Paesi allora in difficoltà. Il punto è che il Mes versione 2012 fu agganciato alla sorveglianza finanziaria da parte dei paesi membri, con un potere d’ingerenza (la famosa sorveglianza sorvegliata). Questo ha sollevato critiche da diverse parti (non solo italiane): siamo in una gravissima crisi pandemica, qual è il senso di una sorveglianza rafforzata? Al momento non c’è una risposta, se non che è stato avviato un processo di revisione del Mes, nell’ottica di un superamento della sorveglianza macroeconomica. Quello di cui si discute domani in Parlamento, è un primo aggiornamento dell’impianto originario del Mes, nella direzione della governance dei sistemi bancari. Anche in questo caso senza raggiungere un obiettivo finale (l’assicurazione europea sui depositi), ma con significativi passi avanti in quella direzione. Non dimentichiamo che la pandemia ha generato la crisi economica, la crisi creerà a sua volta le condizioni perfette per eventuali crisi bancarie, per la mancanza di rimborso dei prestiti bancari erogati. Come già dopo il 2012.

Per il nostro Parlamento bocciare questa riforma, seppure parziale del Mes, avrebbe talune conseguenze indesiderate.

La prima sarebbe una conseguente crisi di governo,

nel pieno della pandemia, con i fondi del Recovery Plan,

bloccati (seppure temporaneamente) dai governi sovranisti di Polonia e Ungheria. Magari poi si arriverà alle elezioni anticipate a primavera, ma questa è un’altra questione.

Ora come il Recovery Plan andrà avanti anche senza Polonia e Ungheria (peccato per i cittadini di quei paesi che non riceveranno un sostegno prezioso di questi tempi), anche la riforma del Mes andrà avanti senza il contributo dell’Italia. E chissà che i cittadini italiani (in questo caso) non capiscano che la politica dei pugni sul tavolo, esaurita la pazienza degli altri, porta all’espulsione dalla classe, scoprendo poi che le lezioni continuano, a vantaggio di chi resta.

Un profondo conoscitore dell’Italia (e del mondo), con mente disincantata come l’avvocato Agnelli, sosteneva che il nostro paese vive l’eterno dilemma tra restare aggrappati ad un nord che avanza e si sviluppa (anzitutto come qualità di vita delle persone), o sprofondare nel Mediterraneo.

Le nostre imprese migliori cercano disperatamente tecnici qualificati che non trovano. Per contro, ogni anno centomila giovani italiani emigrano, un tempo a Londra, oggi in maggioranza verso la Germania. A cominciare da medici e paramedici, dei quali l’Italia avrebbe oggi (e in futuro sempre di più con una popolazione che invecchia) un bisogno spasmodico.

Gli italiani non hanno bisogno di una classe politica che si mette di traverso, si inventa dei nemici, con i quali poi fingere di trattare una pace che questi politici definiranno onorevole, per poi arrogarsene il merito, e chiedere di essere rieletti. Questo è un modo vecchio di fare politica, che la gente ha capito benissimo, e che trattiene ormai metà dell’elettorato dall’andare a votare.

Certo, nelle nostre condizioni ci vorrebbe un modello Sure anche per la sanità. Ma per ottenerlo bisogna stare inchiodati ai tavoli della negoziazione, con determinazione, argomentazioni solide e capacità di persuasione. Le soluzioni vincenti sono quelle in cui tutti i partecipanti vincono. E noi dobbiamo convincere gli altri nostri partner che dare soldi all’Italia potrà essere una scelta vincente anche per loro.



