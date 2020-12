Politica ed economia: non torniamo a vecchi riti

La storia, che altro non è che la vita, la nostra vita e quella passata di coloro che ci hanno preceduto in terra, è ricca di segnali che sono una sorta di presagio, di avvertimento di eventi prossimi a compiersi.

Sono spesso segnali forti, ma possono anche essere segnali deboli. I segnali forti sono in genere le catastrofi. Quelli deboli, invece, mi ricordano le rotture dei rapporti consolidati tra le nazioni, come fu il caso della crescente ostilità che si manifestò in mille incidenti diplomatici tra Usa e Giappone prima dell’entrata in guerra della grande potenza atlantica nel corso del secondo conflitto mondiale, che già si era scatenato in Europa. Quelle rotture furono una serie di segnali deboli, ben diversi da quelli che vennero con l’invasione del Belgio e della Polonia e che segnarono la fine delle illusioni di fermare la violenza dispiegata del regime hitleriano. La vita politica ed economico-sociale europea ci ha abituati, per nostra fortuna e grazie al lascito non solo militare, ma altresì culturale, delle potenze che quel conflitto lo vinsero, a un susseguirsi di segnali deboli. Essi possono essere, tuttavia, oltremodo significativi. Ricordate l’impossibilità di rieleggere il presidente della Repubblica italiana attraverso un accordo tra i partiti presenti nel Parlamento quando finì il settennato di Giorgio Napolitano?

Fu il segnale debole di una crisi organica della macchina italiana dei partiti che si dipana ancora sino a oggi, con gradi sempre più intensi e forti e con conseguenze che possono esser drammatiche per la stabilità di una grande nazione come l’Italia. Soprattutto perché l’interesse nazionale prevalente di una nazione che si identifica in uno stato moderno, altro non è che il punto di intersezione tra forti legami politici e culturali internazionali e altrettanto forti legami istituzionali (pensiamo ai Trattati europei di cui si discute ogni giorno).

Ed è, altresì, il punto di intersezione di relazioni economiche che sono l’essenza profonda di quella interdipendenza che oggi si chiama globalizzazione. Ciò che succede in una nazione ha così conseguenze innegabili sul suo destino e può ledere, oppure avvantaggiare, i suoi interessi prevalenti.

Uno di questi segnali deboli l’ho sentito giorni or sono quando ho letto, come tutti noi, sui quotidiani italiani e internazionali – e allora il segnale mi è parso divenir subito da debole assai forte – che un ex ministro della Repubblica era divenuto presidente del Consiglio di amministrazione della più internazionalizzata delle nostre italiche banche e che quella nomina aveva di fatto coinciso con l’emergere di contrasti con l’amministratore delegato di quella banca e i consiglieri di amministrazione, con la conseguenza che quest’ultimo aveva annunciato non le sue dimissioni immediate, ma quelle prossime, mentre il CdA iniziava a ricercarlo, un nuovo amministratore delegato.

Quindi, se quest’ultimo non sarà subitamente indicato, il presidente dovrebbe convivere con un amministratore delegato prossimo alle dimissioni. Una governance che sarebbe così tutto il contrario della tanto invocata e auspicata good governance anglosassone, che, come ben sappiamo, è troppo spesso un’araba fenice… Una situazione incresciosa. In primo luogo in una economia che, piaccia o non piaccia, è internazionalizzata di fatto e che è sempre più regolata dal sistema giuridico della common law, ossia di quella società che si identifica nella cosiddetta anglosfera e che domina la stessa scena delle relazioni internazionali.

La prova? Ma si guardi alle nomine del nuovo Presidente nord americano e al ruolo che nella altrettanto nuova cuspide del potere eserciteranno le donne e gli uomini del grande fondo d’investimenti BlackRock, che hanno significativamente sostituito i rappresentanti di Goldman Sachs, con conseguenze che saranno evidenti anche nello stesso sistema dei rapporti di potere che influenzano il corso della politica italiana. La regola italiana che vale per le società quotate è il rendere noto le partecipazioni azionarie superiori al 5%. Ebbene: Black Rock detiene più del 5% delle azioni nella banca di cui facciamo cenno, ma anche più del 5% in Mps, oltreché in Intesa Sanpaolo a cui certamente dobbiamo aggiungere più del 4% in Telecom Italia.

E quello che è il più grande fondo di investimenti mondiale, Black Rock, appunto, può annoverare partecipazioni in Atlantia, società di controllo di Autostrade per l’Italia, in Azimut cantieri navali, in Prysmian e Ubi Banca. Rimane il fatto che quella partecipazione, tanto in Unicredito come in Mps (di questo istituto si discuteva, appunto, nel CdA di Unicredito quando il dimissionato ad si era rifiutato di prendere in considerazione una fusione dello stesso nella banca da lui diretta, nonostante i finanziamenti statali a ciò indirizzati), disvela immediatamente l’intreccio tra politica ed economia ben lontano da qualsivoglia buona governance creatosi per via della nomina suaccennata.

E si badi bene: non si tratta di riserve sulla persona. Non se ne potrebbe e non se ne può sollevare nessuna. Ma il fatto è che i ruoli istituzionali si portano appresso e non si dismettono solo per il fatto che quei ruoli non si ricoprono più. La politica è la virtù dei migliori, deve esserlo, e non – come si dice scioccamente oggi – una cosa sporca che praticano persone non probe. Tutti sono probi per chi possiede un’antropologia positiva e non negativa dell’essere umano, della persona. Proprio per questo non si deve mai dare ai fanciulli motivo di scandalo. Ed è il ruolo che si riveste che deve essere salvaguardato oltreché la purezza personale.

E qui veniamo al segnale debole: ciò che accade nella storia come tragedia o come risposta alla tragedia non può ripetersi meccanicamente senza tramutarsi in farsa. Mi riferisco al ruolo dello stato come azionista che rileva o partecipa nelle imprese che da private così divengono proprietà statali.

L’Iri e l’Imi, i capisaldi dello stato imprenditore, emersero grazie alla ragion di stato e alla creatività giuridica della scuola del diritto pubblico italiano e trascinarono l’Italia fuori dalle secche della crisi del 1929. Ma tali forme statali di proprietà pubblica non possono più ritornare a riproporsi pari pari di nuovo oggi.

Tutto va ripensato: anche le forme non private di proprietà: non c’ è stata la crisi del 1929 e soprattutto non c’è stata la seconda guerra mondiale e, ragione ancora più sostantiva, l’Urss è crollata da tempo. È vero: la crisi continua di fatto in Italia dal 2007-2008. Infatti il nostro Pil non si è mai riavvicinato al livello di quegli anni anche prima che si scatenasse il Covid.

Quella crisi si è riproposta con la pandemia che ci è caduta addosso per aver troppo sfidato la natura, non temperando come si dovrebbe un capitalismo che è benefico se autoregolato, ma che è foriero, invece, di esternalità negative come la disoccupazione, la deflazione secolare e la crisi dei giovani senza lavoro, se è regolato dall’alto e non contemperato grazie alla cultura umanistica e all’azione sociale dell’impresa.

La pandemia è la nuova sfida che abbiamo dinanzi a noi. Risolverla con le vecchie formule non può che provocare nuovi disastri e porre in imbarazzo le persone per bene.